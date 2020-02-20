Факторами поддержки для рубля выступает рост нефтяных котировок и приближение пика налогового периода - "Нордеа банк"

Факторами поддержки для рубля выступает рост нефтяных котировок и приближение пика налогового периода, говорится в обзоре "Нордеа банка". Риск-фактором для российской валюты выступает публикация индексов деловой активности PMI в ЕС и США в пятницу. В четверг рубль может сохранить текущие уровни в условиях нейтрального внешнего фона.

"Темпы роста заболеваний новым коронавирусом продолжают снижаться (за вчерашний день количество заболеваний увеличилось менее чем на 600 человек), а Национальный банк Китая в утренние часы снизил ключевую ставку на 10 бп., - отмечают аналитики банка. - Эти факторы оказывают позитивное влияние на аппетит к рисковым активам на старте торгов четверга. Прочими факторами поддержки для рубля выступает рост нефтяных котировок, приближение пика налогового периода и повышенный спрос на российские государственные облигации".

Минфин в четверг провел очередные успешные аукционы ОФЗ, разместив три выпуска бумаг на 51 млрд руб., спрос на которые превысил 150 млрд руб. "До конца недели риск-фактором для российской валюты выступает завтрашняя публикация индексов деловой активности PMI в ЕС и США. Если индексы окажутся хуже консенсус-прогноза, давление на рисковые активы вновь может вернуться на глобальные площадки". - прогнозируют эксперты "Нордеа банка".