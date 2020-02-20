Аналитики Промсвязьбанка рекомендуют покупать акции "НОВАТЭКа"

Аналитики Промсвязьбанка позитивно оценивают финансовую отчетность "НОВАТЭКа" по МСФО по итогам 4 квартала и 2019 года и рекомендуют покупать акции "НОВАТЭКа" с таргетом в 1544 руб./акцию.

Примечательным моментом является тот факт, что "НОВАТЭК" заканчивает выполнение ковенант по Ямал СПГ и уже во 2 квартале 2020 года будет иметь возможность принять решение об увеличении доли прибыли, направляемой на дивиденды, отмечают специалисты банка.

"Как ориентир, по нашему мнению, это может быть 50% от чистой прибыли по МСФО. Сейчас компания выплачивает не менее 30% от чистой прибыли (скорректированной) по МСФО. По итогам 2019 года "НОВАТЭК" может выплатить 24,5 руб./акцию. А в 2020 году ожидаем прибыль компании на уровне 284 млрд руб., 50% от этого значения дает доходность по дивидендам в 4% от вчерашнего закрытия. Конечно, это далеко не самый высокий уровень доходности в секторе, но "НОВАТЭК" интересен не как дивидендная бумага, - пишет главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова. - Мы считаем, что у компании есть существенный потенциал для роста в долгосрочной перспективе, если оценивать его по проектам - ведь, по сути, речь идет о целой серии СПГ-проектов, которые запускаются каждые несколько лет с расчетом на то, чтобы к 2030 году производить около 75 млн т в год (на уровне текущего производства Катара). А дополнительной поддержкой будут служить собственная ресурсная база, плюс помощь государства в части налоговых льгот и создания инфраструктуры, плюс сопутствующая добыча газового конденсата, чья продажа окупает затраты на добычу и сжижение газа. Мы рекомендуем покупать акции "НОВАТЭКа" с таргетом в 1544 руб./акцию, что предполагает "апсайд" в 38% от закрытия среды".