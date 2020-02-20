Утренние прогнозы: в начале торгов четверга возможен умеренный рост фондовых индексов

Нейтральный внешний фон, по мнению аналитиков, позволит российскому рынку акций в четверг приблизиться к верхней границе диапазона 3060-3130 пунктов индекса Мосбиржи.

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с несущественным отклонением в пределах 0,1-0,3%, вблизи отметки 3115 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3100, 3090 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3130, 3140 пунктов. После нейтрального старта торгов индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В целом же внешний фон перед открытием российских торгов складывается нейтральный: небольшое снижение американских фьючерсов компенсируется прибавляющей нефтью. Поэтому ждем открытия российского рынка акций недалеко от вчерашнего закрытия Нефть, никель и палладий в четверг с утра снова в "плюсе", поэтому ждем продолжения роста "НорНикеля" и "Роснефти", хотя и меньшими темпами. Их можно сохранять в среднесрочных портфелях, тем более что сезон отсечек реестров под дивиденды не за горами".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "В начале сессии четверга ждем умеренного роста отечественного рынка и попыток индекса Мосбиржи закрепиться выше уровней закрытия среды. При этом преобладание покупок в ходе торгов может позволить ему сделать уверенный шаг к верней границе диапазона 3060-3130 пунктов, в рамках которого рынок движется с конца января. Пробой одной из границ данного коридора может дать направление дальнейшему среднесрочному движению рынка акций".