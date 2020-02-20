Индекс Мосбиржи начнет торги четверга вблизи отметки 3115 пунктов - ИК "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торги четверга вблизи отметки 3115 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с несущественным отклонением в пределах 0,1-0,3%, вблизи отметки 3115 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3100, 3090 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3130, 3140 пунктов.

После нейтрального старта торгов индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Косвенное влияние на локальный рынок акций во второй половине четверга может оказать публикация еженедельной статистики по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (16:30 мск). Еженедельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США выйдут уже после завершения основных торгов в России (19:00 мск). В ожидании этой публикации вероятен заметный рост волатильности в нефтяных фьючерсах, что не прибавит уверенности участникам локальных торгов, отмечает В. Манжос.