Возможен умеренный рост отечественного рынка акций - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка в начале сессии четверга ждут умеренного роста отечественного рынка и попыток индекса Мосбиржи закрепиться выше уровней закрытия среды. При этом преобладание покупок в ходе торгов может позволить ему сделать уверенный шаг к верней границе диапазона 3060-3130 пунктов, в рамках которого рынок движется с конца января.

Главный аналитик банка Богдан Зварич, что пробой одной из границ данного коридора может дать направление дальнейшему среднесрочному движению рынка акций.