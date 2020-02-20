Рубль может укрепиться по отношению к доллару и евро в ходе сессии четверга - Промсвязьбанк

Национальную валюту в четверг утром поддержит закрепление нефти марки Brent выше 59 долларов, но при этом давление на рубль окажет ослабление валют EM. В ходе сессии рубль может укрепиться по отношению к доллару и евро, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

"На валютной секции "Московской биржи" в начале дня ожидаем консолидации основных мировых валют по отношению к рублю на противоречивом внешнем фоне. С одной стороны, национальную валюту поддержит закрепление нефти марки Brent выше 59 долларов. С другой стороны, давление на рубль окажет ослабление валют EM, которые сегодня с утра теряют в пределах 0,3%. При этом в ходе сессии рубль может укрепиться по отношению к доллару и евро. Способствовать этому будет повышенное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров в рамках подготовки к налоговым выплатам, пик которых приходится на 25 февраля. Это приведет к тому, что пара доллар/рубль сделает еще один шаг к нижней границе диапазона 63,2-64,4 рубля", - пишет главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.