Рынок акций откроется в четверг нейтрально - Алор Брокер

Российский рынок акций покажет в четверг нейтральный старт торгов, сообщается в комментарии Алор Брокер.

"Нефть, никель и палладий в четверг с утра снова в "плюсе", поэтому ждем продолжения роста "НорНикеля" и "Роснефти", хотя и меньшими темпами. Их можно сохранять в среднесрочных портфелях, тем более что сезон отсечек реестров под дивиденды не за горами.

В целом же внешний фон перед открытием российских торгов складывается нейтральный: небольшое снижение американских фьючерсов компенсируется прибавляющей нефтью. Поэтому ждем открытия российского рынка акций недалеко от вчерашнего закрытия", - указывает аналитик Алексей Антонов.