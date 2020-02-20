Доллар/рубль имеет хорошие шансы вновь попробовать на прочность отметку 63 - Алор Брокер

Пара доллар/рубль на позитивном внешнем фоне имеет хорошие шансы вновь попробовать на прочность отметку 63, говорится в комментарии Алор Брокер.

Рубль укрепился в среду, завершив торги в паре с долларом в районе 63,5, констатирует аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. Основное давление на рубль в последние дни оказывает рост курса доллара на мировом рынке. Однако не исключено, что сегодня эта тенденция временно прекратится, обращает внимание специалист компании: пара евро/доллар снизу вверх тестирует отметку 1,08.

"На позитивном внешнем фоне, среди которого стоит выделить рост нефти, пара доллар/рубль имеет хорошие шансы вновь попробовать на прочность отметку 63", - указывает А. Антонов.