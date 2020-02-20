.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в январе замедлился до 1,1%
В январе рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 1,1% после повышения на 1,7% в декабре. Результат оказался хуже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 1,8%.
 
Бюджет-2019 - худшее за 11 лет исполнение расходов
Уровень исполнения расходов федерального бюджета РФ в 2019 году составил 94,2% и стал самым низким за последние 11 лет, объем неисполненных ассигнований вырос с 2018 года почти в 1,5 раза, до 1,1 трлн рублей, к такому выводу пришла Счетная палата...
 
Может ли лень стать драйвером экономики
В эпоху цифровых технологий лень перестала быть недостатком, у людей интеллектуального и творческого труда она только повышает продуктивность: состояние покоя освобождает сознание для обдумывания новых идей, пишут "Ведомости", приводя высказывания...
 
На льготные автокредиты дадут еще 5 млрд руб.
В Госдуму внесены поправки в бюджет на 2020 год, согласно которым финансирование программы льготного автокредитования увеличивается на 5 млрд руб., пишет "Коммерсантъ". На данный момент на эти цели предусмотрено 5 млрд руб., что, по расчетам...
 
20 февраля 2020 года 09:45

Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 20 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду, при этом S&P 500 и Nasdaq Composite достигли рекордных максимумов. Настроение инвесторов улучшилось после публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также на фоне новостей о принятых Китаем мерах ограничения последствий коронавируса для бизнеса.

Руководители ФРС придерживались оптимистичных прогнозов в отношении перспектив американской экономики на январском заседании, и это поддерживало их уверенность в том, что текущий курс денежно-кредитной политики останется целесообразным в течение некоторого времени. Они сошлись во мнении, однако, что эпидемия пневмонии в Китае, вызванная коронавирусом, является новым риском для глобального экономического подъема, который заслуживает особого внимания, свидетельствует протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), прошедшего 28-29 января.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются без единой динамики в ходе торгов в четверг, трейдеры продолжают следить за новостями о коронавирусе. Японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос на 0,36%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,25%, тогда как гонконгский Hang Seng снизился на 0,5%, а южнокорейский KOSPI - на 0,4%. В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени четверга (19:00 МСК среды) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 74,576 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 2,118 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

Народный банк Китая (НБК) в четверг понизил годовую базовую ставку loan prime rate (LPR), ставшую новым бенчмарком летом 2019 года, до 4,05% с 4,15% годовых в январе. Ставка по пятилетним кредитам 20 февраля была понижена до 4,75% годовых с 4,8%. Как сообщалось, в понедельник НБК уменьшил ставку по кредитам на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), до 3,15% с 3,25% годовых, рассчитывая снизить стоимость заимствования для бизнеса в условиях распространения коронавируса.

Снижение ставок, которое должно облегчить привлечение финансирования китайскими компаниями, является лишь частью мер по смягчению негативных последствий распространения коронавируса. Накануне СМИ сообщали, что Пекин рассматривает также другие инструменты поддержки экономики, включая прямые вливания денежных средств и сделки слияния для оживления сферы авиаперевозок.

В свою очередь цены на нефть продолжают расти в четверг на оптимизме, что меры, принимаемые Китаем, смогут смягчить негативные последствия эпидемии коронавируса для мировой экономики и спроса на нефть. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составила $59,37 за баррель, что на 0,42% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду фьючерсы выросли в цене на 2,37%, до $59,12 за баррель. Фьючерс WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 0,58% - до $53,8 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,8 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась немного выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 16,795 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,872 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 февраля вырос всего на 0,003% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 109,61 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds вырос за день на 0,02%, поднявшись до 668,55 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "МТС-001P-06" (+0,52%), "РЖД-001P-05R" (+0,34%) и "Роснефть-002Р-05" (+0,23%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром Капитал БО-001Р-01" (-0,42%), "Роснефть-002Р-04" (-0,22%) и "Сбербанк-001-04R" (-0,19%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) полностью разместило 7-летние облигации серии 002Р-02R объемом 15 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 5 февраля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,65% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,77% годовых. Ставка 2-14-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Крымский "Российский национальный коммерческий банк" (РНКБ) установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций с офертой через год объемом 3 млрд рублей в размере 7,6% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 18 февраля. Техразмещение выпуска запланировано на 20 февраля. Бонды будут размещаться на "Санкт-Петербургской валютной бирже" (СПВБ), на основе которой создана биржа для листинга российских санкционных компаний. При этом для данного выпуска в дальнейшем планируется листинг и на "Московской бирже".

ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) установило ставку 1-го купона 5-летних облигации серии 003Р-03R объемом 10 млрд рублей на уровне 6,2% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 6,35% годовых. Сбор заявок инвесторов прошел 18 февраля. Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 27 февраля.

ООО "Рольф" установило ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии 001P-02 объемом 4,5 млрд рублей в размере 9% годовых. Ставка 2-8-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Сбор заявок прошел 19 февраля. Первоначально объем размещения озвучивался как "не менее" 3 млрд рублей. Объем выпуска по итогам сбора заявок был установлен в размере 4,5 млрд рублей. Предварительная дата начала размещения - до конца февраля.

ПАО "Уралкалий" (MOEX: URKA) установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии ПБО-06-P в размере 6,85% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 19 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,95-7,10% годовых, а объем составлял "не менее 15 млрд рублей". В ходе маркетинга ориентир ставки дважды изменялся, и в финале он составил 6,85% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 6,97% годовых. Объем размещения был увеличен до 30 млрд рублей. Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 3 марта.

ВТБ (MOEX: VTBR) 21 февраля начнет размещение облигаций серии Б-1-50 со сроком обращения 1 год объемом 10 млрд рублей. Размещение завершится не позднее чем на 30-й день с даты начала размещения. Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,65% годовых и равна ставке 2-го купона. Всего купонов два. Облигации будут размещаться по открытой подписке.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) установил ставку 17-20-го купонов облигаций серии 2-ИП в размере 6,29% годовых. Газпромбанк в феврале 2016 года разместил 5-летние облигации серии 2-ИП объемом 15 млрд рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена в размере 10,9% годовых. Бумаги имеют 20 квартальных купонов. Ставка купонов определяется ежегодно для четырех купонов сразу, она привязана к значению бескупонной доходности госбумаг (ОФЗ) со сроком погашения 1 год плюс спред. Индикативный размер спреда установлен на уровне 1% годовых. Ставка текущего купона - 8,72% годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 13-го или 16-го купонных периодов.

ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-2" приняло решение 15 марта досрочно погасить жилищные облигации с ипотечным покрытием классов "А2" и "Б" номинальным объемом 9,1 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 35-го купонного периода и пройдет по остаточной непогашенной стоимости, сумма выплат по классу А2" составит 382 млн 693,240 тыс. рублей. Текущий номинал одной облигации класса "А2" - 51,32 рубля. Класс "Б" будет погашен по номиналу, сумма выплат составит 1 млрд 657,195 млн рублей. Размещение выпусков общим объемом 9,1 млрд рублей прошло в июле 2011 года. Объем серии "А2" составлял 7,457 млрд рублей, серии "Б" - 1,657 млрд рублей. Ставка текущего купона класса "А2" - 9% годовых. По выпуску "А2" предусмотрена амортизация. Первоначально предполагалось, что выпуски будут погашены 15 сентября 2043 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
20 февраля 2020 года 19:45
Рубль вечером несколько усилил снижение к доллару и евро на фоне негативной динамики валют ЕМ
Москва. 20 февраля. Доллар и евро ускорили темпы роста на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль усилил снижение к бивалютной корзине на фоне негативной динамики валют emerging markets, обусловленной опасениями распространения коронавируса за пределами Китая, а также укрепления доллара к основным мировым валютам на глобальном рынке.    читать дальше
.
20 февраля 2020 года 19:36
Рынок акций РФ в четверг поднялся к 3125п по индексу МосБиржи на фоне роста нефти и ослабления рубля
Москва. 20 февраля. Рынок акций РФ в четверг вырос по большинству blue chips вслед за фондовой Азией и нефтью на новостях от Федрезерва США и о мерах Китая по ограничению последствий коронавируса; индекс МосБиржи превысил 3125 пунктов за счет ослабления рубля.    читать дальше
.
20 февраля 2020 года 19:01
Альфа-банк пересмотрел оценку акций и DR банков РФ, рекомендация "выше рынка" подтверждена для всех бумаг
Альфа-банк пересмотрел прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых российских банков, сообщается в обзоре аналитика банка Евгения Кипниса. По итогам переоценки рекомендация "выше рынка" была подтверждена экспертом для обыкновенных и привилегированных акций...    читать дальше
.
20 февраля 2020 года 18:45
Розница и институционалы активно покупали акции РФ, а спекулятивные инвесторы находились в нерешительности - "БКС Глобал Маркетс"
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 19 февраля 2020 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Как отмечают...    читать дальше
.
20 февраля 2020 года 18:37
Цены евробондов РФ умеренно подрастают в четверг благодаря выросшему "аппетиту к риску"
Москва. 20 февраля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг демонстрируют умеренный рост благодаря общемировому повышению у глобальных инвесторов "аппетита к риску". При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также подрастают в цене, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
20 февраля 2020 года 18:10
ГК "Регион" советует инвесторам сократить долю акций "Магнита" в портфеле
Аналитики ГК "Регион" советуют инвесторам сократить долю акций "Магнита" в портфеле, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Андрея Ванина. Магнит выпустил сразу операционный отчет и неаудированные данные по МСФО за 4 кв 2019г. "Магнит явно провалил этот квартал, - указывает эксперт ГК...    читать дальше
.
20 февраля 2020 года 17:24
ГК "ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "Покупать" для акций Medtronic
ГК "ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "Покупать" для акций Medtronic, коонструктивно оценивая финансовую отчетность компании за 3 фискальный квартал, говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. Поставщик высокотехнологичных медицинских устройств Medtronic опубликовал...    читать дальше
.
20 февраля 2020 года 16:39
Индекс Мосбиржи в пятницу может торговаться в пределах 3100-3150 пунктов - БКС
Индекс Мосбиржи в пятницу может торговаться в пределах диапазона 3100-3150 пунктов, сообщается в комментарии "БКС Премьер". Российский рынок акций в четверг при поддержке умеренно позитивного внешнего фона и повышательной ценовой динамики в нефти продолжает растущую динамику. Индекс Мосбиржи...    читать дальше
.
20 февраля 2020 года 16:11
Рубль пока способен лишь сопротивляться резкому ослаблению, торгуясь в относительно стабильном диапазоне - "Открытие Брокер"
Рубль, хотя и обладает высокой положительной доходностью, пока способен лишь сопротивляться резкому ослаблению, торгуясь в относительно стабильном диапазоне, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль не смог в четверг воспользоваться ростом котировок нефти, отмечает ведущий аналитик...    читать дальше
.
20 февраля 2020 года 15:31
Рубль днем снижается к доллару и евро вслед за валютами ЕМ, реагирующими на риски распространения коронавируса
Москва. 20 февраля. Доллар и евро умеренно повышаются на "Московской бирже" в четверг днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики валют emerging markets, обусловленной опасениями распространения коронавируса за пределами Китая.    читать дальше
.
20 февраля 2020 года 15:25
Темпы роста ВВП Китая в первом квартале 2020 года снизятся до 4,5% в годовом выражении - Julius Baer
Темпы роста ВВП Китая в первом квартале 2020 года снизятся до 4,5% в годовом выражении, однако они восстановится во втором и третьем кварталах в результате реализации отложенного спроса и активизации производства, а также благодаря бюджетно-налоговой и денежно-кредитной поддержке, говорится в...    читать дальше
.
20 февраля 2020 года 14:35
Аналитики Julius Baer ожидают снижения котировок золота до $1525 за унцию в ближайшие 3 месяца
Аналитики Julius Baer занимают нейтральную позицию по золоту и ожидают снижения котировок до 1525 долларов США за унцию в ближайшие 3 месяца, сообщается в комментарии компании. "Цены на золото достигли отметки выше 1600 долларов США за унцию, и мы полагаем, что позитивные фундаментальные факторы...    читать дальше
.
20 февраля 2020 года 13:53
Диапазон колебаний евро, вероятно, составит 68,7-69,1 рубля - ИК "Фридом Финанс"
Рубль может сохранить диапазон 63,5-64 за доллар, а диапазон колебаний евро, вероятно, составит 68,7-69,1 рубля, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Валютный рынок в четверг слабее фондового, отмечают аналитики ИК "Фридом Финанс". Доллар набирает в течение дня до 20 копеек. "Мы полагаем,...    читать дальше
.
20 февраля 2020 года 13:30
"ВТБ Капитал" снизил оценку акций Энел Россия на 4%, подтвердив рейтинг "покупать"
"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Энел Россия" (MOEX: ENRU) с 1,25 рубля до 1,2 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Владимира Скляра и Анастасии Тихоновой. Между тем рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. По данным...    читать дальше
.
20 февраля 2020 года 13:05
Газпромбанк поднял оценку акций Энел Россия на 5%, оставив рекомендацию "держать"
Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Энел Россия" (MOEX: ENRU) с 1 рубля до 1,05 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитиков Игоря Гончарова и Дениса Степанова. Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг была подтверждена. По данным...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.