Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 20 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду, при этом S&P 500 и Nasdaq Composite достигли рекордных максимумов. Настроение инвесторов улучшилось после публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также на фоне новостей о принятых Китаем мерах ограничения последствий коронавируса для бизнеса.

Руководители ФРС придерживались оптимистичных прогнозов в отношении перспектив американской экономики на январском заседании, и это поддерживало их уверенность в том, что текущий курс денежно-кредитной политики останется целесообразным в течение некоторого времени. Они сошлись во мнении, однако, что эпидемия пневмонии в Китае, вызванная коронавирусом, является новым риском для глобального экономического подъема, который заслуживает особого внимания, свидетельствует протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), прошедшего 28-29 января.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются без единой динамики в ходе торгов в четверг, трейдеры продолжают следить за новостями о коронавирусе. Японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос на 0,36%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,25%, тогда как гонконгский Hang Seng снизился на 0,5%, а южнокорейский KOSPI - на 0,4%. В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени четверга (19:00 МСК среды) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 74,576 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 2,118 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

Народный банк Китая (НБК) в четверг понизил годовую базовую ставку loan prime rate (LPR), ставшую новым бенчмарком летом 2019 года, до 4,05% с 4,15% годовых в январе. Ставка по пятилетним кредитам 20 февраля была понижена до 4,75% годовых с 4,8%. Как сообщалось, в понедельник НБК уменьшил ставку по кредитам на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), до 3,15% с 3,25% годовых, рассчитывая снизить стоимость заимствования для бизнеса в условиях распространения коронавируса.

Снижение ставок, которое должно облегчить привлечение финансирования китайскими компаниями, является лишь частью мер по смягчению негативных последствий распространения коронавируса. Накануне СМИ сообщали, что Пекин рассматривает также другие инструменты поддержки экономики, включая прямые вливания денежных средств и сделки слияния для оживления сферы авиаперевозок.

В свою очередь цены на нефть продолжают расти в четверг на оптимизме, что меры, принимаемые Китаем, смогут смягчить негативные последствия эпидемии коронавируса для мировой экономики и спроса на нефть. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составила $59,37 за баррель, что на 0,42% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду фьючерсы выросли в цене на 2,37%, до $59,12 за баррель. Фьючерс WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 0,58% - до $53,8 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,8 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась немного выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 16,795 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,872 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 февраля вырос всего на 0,003% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 109,61 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds вырос за день на 0,02%, поднявшись до 668,55 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "МТС-001P-06" (+0,52%), "РЖД-001P-05R" (+0,34%) и "Роснефть-002Р-05" (+0,23%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром Капитал БО-001Р-01" (-0,42%), "Роснефть-002Р-04" (-0,22%) и "Сбербанк-001-04R" (-0,19%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) полностью разместило 7-летние облигации серии 002Р-02R объемом 15 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 5 февраля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,65% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,77% годовых. Ставка 2-14-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Крымский "Российский национальный коммерческий банк" (РНКБ) установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций с офертой через год объемом 3 млрд рублей в размере 7,6% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 18 февраля. Техразмещение выпуска запланировано на 20 февраля. Бонды будут размещаться на "Санкт-Петербургской валютной бирже" (СПВБ), на основе которой создана биржа для листинга российских санкционных компаний. При этом для данного выпуска в дальнейшем планируется листинг и на "Московской бирже".

ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) установило ставку 1-го купона 5-летних облигации серии 003Р-03R объемом 10 млрд рублей на уровне 6,2% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 6,35% годовых. Сбор заявок инвесторов прошел 18 февраля. Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 27 февраля.

ООО "Рольф" установило ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии 001P-02 объемом 4,5 млрд рублей в размере 9% годовых. Ставка 2-8-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Сбор заявок прошел 19 февраля. Первоначально объем размещения озвучивался как "не менее" 3 млрд рублей. Объем выпуска по итогам сбора заявок был установлен в размере 4,5 млрд рублей. Предварительная дата начала размещения - до конца февраля.

ПАО "Уралкалий" (MOEX: URKA) установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии ПБО-06-P в размере 6,85% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 19 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,95-7,10% годовых, а объем составлял "не менее 15 млрд рублей". В ходе маркетинга ориентир ставки дважды изменялся, и в финале он составил 6,85% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 6,97% годовых. Объем размещения был увеличен до 30 млрд рублей. Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 3 марта.

ВТБ (MOEX: VTBR) 21 февраля начнет размещение облигаций серии Б-1-50 со сроком обращения 1 год объемом 10 млрд рублей. Размещение завершится не позднее чем на 30-й день с даты начала размещения. Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,65% годовых и равна ставке 2-го купона. Всего купонов два. Облигации будут размещаться по открытой подписке.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) установил ставку 17-20-го купонов облигаций серии 2-ИП в размере 6,29% годовых. Газпромбанк в феврале 2016 года разместил 5-летние облигации серии 2-ИП объемом 15 млрд рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена в размере 10,9% годовых. Бумаги имеют 20 квартальных купонов. Ставка купонов определяется ежегодно для четырех купонов сразу, она привязана к значению бескупонной доходности госбумаг (ОФЗ) со сроком погашения 1 год плюс спред. Индикативный размер спреда установлен на уровне 1% годовых. Ставка текущего купона - 8,72% годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 13-го или 16-го купонных периодов.

ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-2" приняло решение 15 марта досрочно погасить жилищные облигации с ипотечным покрытием классов "А2" и "Б" номинальным объемом 9,1 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 35-го купонного периода и пройдет по остаточной непогашенной стоимости, сумма выплат по классу А2" составит 382 млн 693,240 тыс. рублей. Текущий номинал одной облигации класса "А2" - 51,32 рубля. Класс "Б" будет погашен по номиналу, сумма выплат составит 1 млрд 657,195 млн рублей. Размещение выпусков общим объемом 9,1 млрд рублей прошло в июле 2011 года. Объем серии "А2" составлял 7,457 млрд рублей, серии "Б" - 1,657 млрд рублей. Ставка текущего купона класса "А2" - 9% годовых. По выпуску "А2" предусмотрена амортизация. Первоначально предполагалось, что выпуски будут погашены 15 сентября 2043 года.