Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются без единой динамики в ходе торгов в четверг. Цены на нефть продолжают расти в четверг.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду, при этом S&P 500 и Nasdaq Composite достигли рекордных максимумов.

Настроение инвесторов улучшилось после публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также на фоне новостей о принятых Китаем мерах ограничения последствий коронавируса для бизнеса.

Руководители ФРС придерживались оптимистичных прогнозов в отношении перспектив американской экономики на январском заседании, и это поддерживало их уверенность в том, что текущий курс денежно-кредитной политики останется целесообразным в течение некоторого времени.

Они сошлись во мнении, однако, что эпидемия пневмонии в Китае, вызванная коронавирусом, является новым риском для глобального экономического подъема, который заслуживает особого внимания, свидетельствует протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), прошедшего 28-29 января.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени четверга (19:00 МСК среды) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 74,576 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 2,118 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

Опубликованные в среду статистические данные свидетельствуют, что число новостроек в США в январе снизилось значительно слабее, чем прогнозировали эксперты.

Число домов, строительство которых было начато в США в минувшем месяце, сократилось на 3,6% относительно предыдущего месяца и составило 1,567 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в декабре количество новостроек взлетело на 17,7% и достигло 1,626 млн, что является максимумом за 13 лет. Ранее сообщалось о повышении показателя на 16,9% - до 1,608 млн домов.

Эксперты в среднем прогнозировали падение в прошлом месяце на 10,5% с объявленного ранее декабрьского уровня - до 1,44 млн домов, сообщает MarketWatch.

Тем временем количество разрешений на строительство новых домов, выданных в США в январе, подскочило на 9,2% относительно предыдущего месяца, составив 1,551 млн в пересчете на годовые темпы. Это самый высокий показатель с марта 2007 года.

Цены производителей в США (индекс PPI) в январе выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства труда страны. Это максимальные темпы повышения за последние 15 месяцев (с октября 2018 года). Аналитики в среднем ожидали увеличения на 0,1%, сообщает Trading Economics.

Акци Tesla подскочили на 6,9%, поскольку аналитик компании Piper Sandler повысил ценовой ориентир акций производителя электромобилей до $928 с $729 за акцию.

Акции Ally Financial подешевели на 11,6%. Американская финансовая компания заключила соглашение о покупке Cardholder Management Services Inc. (CardWorks), специализирующейся на потребительском финансировании, примерно за $2,65 млрд.

Бумаги Nike прибавляют в цене 0,5%. Крупнейший в мире производитель спортивных товаров объявил о нескольких перестановках в руководящем составе.

Котировки акций Dell выросли на 1,1%. Компания продает подразделение RSA, занимающееся разработкой решений в сфере кибербезопасности, группе инвесторов за $2,075 млрд, говорится в ее пресс-релизе.

Акции Philip Morris International подорожали на 0,5%, хотя производитель сигарет Marlboro сообщил, что все еще ждет прибыль на акцию в размере $5,50 по итогам 2020 года, что ниже консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных FacSet, на уровне $5,59.

Бумаги Groupon упали на 44,3%, так как квартальные результаты компании существенно не дотянули до прогнозов экспертов.

Значение Dow Jones к закрытию торгов выросло на 0,4% и составило 29348,03 пункта.

Индекс Standard & Poor's 500 поднялся на 0,47% - до 3386,15 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 0,87%, составив 9817,18 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются без единой динамики в ходе торгов в четверг, трейдеры продолжают следить за новостями о коронавирусе.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос в ходе торгов на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,25%, тогда как гонконгский Hang Seng снизился на 0,5%, а южнокорейский KOSPI - на 0,4%.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени четверга (19:00 МСК среды) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 74,576 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 2,118 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

Гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что по состоянию на утро четверга в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом составило 1,149 тыс., увеличившись за сутки на 137 выявленных случаев заболевания.

Президент Академии медицинских наук КНР Ван Чэнь в интервью центральному китайскому телевидению предупредил, что новый коронавирус "может стать долгосрочным заболеванием, которое сосуществует с людьми, как и грипп".

Народный банк Китая (НБК) в четверг понизил годовую базовую ставку loan prime rate (LPR), ставшую новым бенчмарком летом 2019 года, до 4,05% с 4,15% годовых в январе.

Между тем некоторые эксперты сочли действия регулятора недостаточными. "Хотя уровень ставки был ожидаемым, рынок рассчитывал на 4% годовых", - отмечает главный рыночный стратег AxiTrader Стивен Иннс, которого цитирует MarketWatch.

"В текущей ситуации решения ЦБ должны превосходить ожидания рынка, а не соответствовать им", - сказал эксперт.

Как сообщалось, в понедельник НБК уменьшил ставку по кредитам на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), до 3,15% с 3,25%, рассчитывая снизить стоимость заимствования для бизнеса в условиях распространения коронавируса.

Акции японской SoftBank Group Corp. растут на 3,4%, бумаги Sony прибавляют в цене 1,7%, акции Toyota - 2,7%.

Капитализация поставщика оборудования для мобильных устройств Sunny Optical растет в ходе торгов в Гонконге на 0,15%, тогда как акции оператора связи China Mobile снижаются на 1,1%. Акции Lenovo дорожают на 6,1% после того, как компания отчиталась о росте чистой прибыли на 11% в третьем финансовом квартале и рекордной выручке.

Цена бумаг южнокорейской Samsung Electronics Co. выросла на 0,17%, акции SK Hynix прибавили около 1%.

Котировки акций Commonwealth Bank of Australia выросли на 0,02%. Рыночная стоимость BHP увеличилась на 0,05%.

Цены на нефть продолжают расти в четверг на оптимизме, что меры, принимаемые Китаем, смогут смягчить негативные последствия эпидемии коронавируса для мировой экономики и спроса на нефть.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:26 МСК составляет $59,3 за баррель, что на $0,18 (0,3%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду фьючерсы выросли в цене на $1,37 (2,37%), до $59,12 за баррель.

Фьючерс WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,25 (0,47%) - до $53,54 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $53,29 за баррель, поднявшись на $1,24 (2,38%) по сравнению с предыдущей сессией.

В четверг Народный банк Китая (НБК) понизил годовую базовую ставку (loan prime rate, LPR), ставшую новым бенчмарком летом 2019 года, до 4,05% с 4,15% годовых в январе. Ставка по пятилетним кредитам 20 февраля была понижена до 4,75% годовых с 4,8%.

Снижение ставок, которое должно облегчить привлечение финансирования китайскими компаниями, является лишь частью мер по смягчению негативных последствий распространения коронавируса. Накануне СМИ сообщали, что Пекин рассматривает также другие инструменты поддержки экономики, включая прямые вливания денежных средств и сделки слияния для оживления сфера авиаперевозок.

"Мы наблюдали существенное падение спроса на нефть, и потребуется время, чтобы справиться с этой ситуацией, и вернуть спрос к росту", - отмечает аналитик JTD Energy Services Джон Дрисколл.

"Принимаемые Китаем меры довольно разумны, однако сложно сказать, смогут ли они подтолкнуть цены на нефть к существенному росту", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Поддержку нефтяному рынку в последние дни оказывали сигналы возможного ограничения поставок из Ливии, и информация о введении Штатами санкций в отношении швейцарской торговой структуры "Роснефти" Rosneft Trading S.A. Санкции были введены за операции в Венесуэле, включая поставки нефти венесуэльской PDVSA в Западную Африку и Азию в период с августа 2019 по январь 2020 года.