Цены евробондов РФ в среду демонстрируют смешанную динамику на фоне снижения котировок UST

Москва. 19 февраля. Котировки российских еврооблигаций в среду демонстрируют смешанную динамику на фоне ценового снижения американских казначейских обязательств (US Treasuries) вследствие падения спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию вторника всего на 3 базисных пункта и составила 114,06% от номинала, что соответствует доходности 2,365% годовых (рост на 0,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась на 1 базисный пункт, составив 100,97% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 1,43% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США не изменился и составил 93,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 45 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 139,21% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 3,435% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 29 пунктов, поднявшись до 134,84% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 3,375% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 5 базисных пунктов - до 113,17% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 2,47% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году выросли в цене на 6 базисных пунктов, до 109,74% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 2,03% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 9 базисных пунктов, подорожав до 131,53% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 3,455% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 24 базисных пункта, до 111,46% от номинала (доходность снизилась на 3 базисных пункта и составила 2,53% годовых).

"Сегодня на мировых рынках капитала наблюдается умеренное восстановление "аппетита к риску", что влечет за собой снижение интереса глобальных инвесторов к защитным" активам. Таким образом, процентные ставки десятилетних US Treasuries сегодня подрастают в пределах 1 базисного пункта. Аналогичную динамику демонстрируют и российские еврооблигации с погашением в 2029 году; но в целом, несмотря на сегодняшний небольшой рост, доходность данных бумаг остается вблизи исторических минимумов - чуть ниже отметки 2,7% годовых. При этом котировки "длинных" евробондов РФ с погашением в 2035-2047 годах сохраняют позитивное движение, что ведет снижению их доходностей в среднем на 1-2 базисных пункта. Поддержку отечественным валютным облигациям оказывают растущие цены на нефть, которые уверенно преодолели отметку $58 за баррель для сорта Brent. Но все же основным позитивным фактором для мировых рынков стали сообщения о замедлении прироста количества новых инфицированных китайским коронавирусом, что дает надежды на то, что негативное влияние эпидемии на мировую экономику будет ограниченным", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.