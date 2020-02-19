Рынок акций РФ отыграл все потери вторника, превысив 3110 пунктов по индексу МосБиржи во главе с Норникелем

Москва. 19 февраля. Рынок акций РФ в среду отыграл все потери вторника благодаря улучшения внешней фондовой конъюнктуры и росту нефти на новостях о введении санкций США против нефтяного трейдера "Роснефти"; индекс МосБиржи превысил 3110 пунктов, при этом лидировали обновившие максимумы бумаги "Норникеля" на фоне ралли палладия (+4%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3114,57 пункта (+1,3%), индекс РТС - 1542,08 пункта (+1,8%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,2%.

Доллар просел до 63,63 рубля (-0,18 рубля).

Подорожали рублевые акции "Норникеля" (+3,2%, до 22,52 тыс. руб.), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+3,2%), "Роснефти" (+3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,6%), "НОВАТЭКа" (+2,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,9%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,6% и +1% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%).

Акции "Норникеля", как и ожидалось, заняли место "НОВАТЭКа" в четверке "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40 по итогам февральской ребалансировки, итоги которой были объявлены в ночь на 19 февраля по московскому времени, сообщается в обзоре аналитиков "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова и Юлии Голдиной. Результаты ребалансировки вступят в силу 28 февраля после закрытия торгов.

Поддержку акциям "Роснефти" оказали вышедшие в среду годовой и квартальный отчеты по МСФО, превысившие ожидания: чистая прибыль "Роснефти" в IV квартале выросла в 1,4 раза (до 158 млрд руб.), за весь 2019 год прибыль увеличилась на 29% (до 708 млрд руб.). По расчетам экспертов "Интерфакса", "Роснефть" по итогам II полугодия 2019 года может направить на дивиденды 191 млрд руб., или 18 руб. на акцию.

Просели бумаги "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,5% и -3% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%).

Чистая прибыль "Башнефти" по МСФО в 2019 году снизилась на 21%, до 76,8 млрд рублей, следует из отчета компании.

В среду в Азии преобладал рост индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,7-1%) и Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,5%) после публикации данных об умеренном падении японского экспорта в январе (показатель снизился на 2,6% при прогнозах падения на 7%) и на новостях о возможном принятии мер поддержки авиаперевозчиков в Китае.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени среды (19:00 мск вторника) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 74,185 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 2,004 тыс. случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР (смертность 2,7%).

Китай рассматривает возможность выделения финансовой помощи авиакомпаниям на фоне ограничений на поездки, введенных в связи со вспышкой коронавируса, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По их информации, власти страны также могут позволить крупным авиаперевозчикам, контролируемым государством, поглощать более мелкие компании, которые больше всего пострадали из-за эпидемии.

В США в среду вышла неплохая статистика по рынку недвижимости. Число новостроек в январе сократилось на 3,6% к декабрю (до 1,567 млн) при прогнозах падения на 10,5%. Согласно пересмотренным данным, в декабре количество новостроек взлетело на 17,7% и достигло 1,626 млн, что является максимумом за 13 лет (ранее сообщалось о повышении показателя на 16,9%, до 1,608 млн домов).

Нефть в среду подорожала на новостях из Ливии и введении санкций США против торговой структуры "Роснефти" за операции в Венесуэле; цена Brent к 18:50 МСК на $1,4 превысила уровень суточной давности. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent составила $58,74 за баррель (+1,7% и +0,1% накануне), апрельская цена WTI - $53,08 за баррель (+1,5% и без изменений во вторник).

Ливийская национальная нефтяная корпорация (NOC) заявила об эвакуации танкеров, перевозящих топливо, из порта Триполи. Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) ранее сообщили, что обстреляли порт Триполи и, по их данным, потопили турецкое судно, перевозившее оружие и боеприпасы. По версии NOC, снаряд упал в непосредственной близости от судна, перевозившего сжиженный газ. Правительство национального согласия (ПНС) Ливии объявило о приостановке переговоров с делегацией ЛНА в Женеве.

Добыча нефти в стране продолжает сокращаться в связи с блокировкой объектов нефтяной промышленности силами ЛНА. По состоянию на понедельник, 17 февраля, добыча находилась на самом низком уровне с 18 января 2020 года - 135,745 тыс. баррелей в сутки (б/с).

По оценке аналитика Альфа-банка Джона Волша, новости о санкциях США против Rosneft Trading сильного влияния на акции "Роснефти" или саму компанию не окажут, это событие скорее продиктовано геополитическими соображениями, чем прямой атакой на российскую НК. Санкции запрещают Rosneft Trading торговать с США или американскими гражданами, а также совершать сделки в долларах. Юридически эти меры никак не затрагивают поставки "Роснефти" в Европу, Африку или Азию.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, после негативного вторника на отечественный рынок акций вновь пришел оптимизм.

Статистика в Европе не радует, но для российских активов это большой позитив. "Роснефть" сообщила о росте чистой прибыли по МСФО в 2019 году на 29%, "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) - о росте прибыли в 5,3 раза (до 865,5 млрд рублей). Впрочем, нормализованный показатель прибыли "НОВАТЭКа", относящейся к акционерам, вырос лишь на 5,2% - до 245 млрд рублей, или 81,35 рублей на акцию. Акции "Норникеля" бурно отреагировали на ралли палладия. Аутсайдерами дня стали бумаги "Энел Россия" (MOEX: ENRU), так как инвесторам не понравились планы компании по дивидендам на ближайшие годы. Также активно распродавали бумаги АФК "Система" и "Башнефти".

Нефть остается выше $58 за баррель Brent. Позитивный настрой рынку подарили обещания Китаем новых стимулов, сокращение числа заразившихся Covid-19 ниже 2 тыс. второй день подряд, плюс к этому снижение производства нефти в Ливии из-за обострения гражданской войны. Американские санкции против Rosneft Trading также намекают рынку о сокращении доступных баррелей. Впрочем, пока остается неясным вопрос о том, как американские предприятия будут закупать тяжелую нефть, так как РФ занимает первое место по поставкам данного сырья для НПЗ в США. Минэнерго США ожидает роста сланцевой добычи в марте, но президент ФРБ Далласа считает, что в текущем году расходы нефтяников его зоны ответственности сократятся на 10-15% с неминуемым сокращением добычи (в зону ответственности ФРБ Далласа входит почти 36% американской нефтедобычи).

Российский рынок акций проигнорировал действия США против дочки "Роснефти" и очередное решение голландского суда по взысканию с РФ $50 млрд в пользу бывших акционеров "ЮКОСа". Более пристальное внимание обращено на дорожающую нефть, на интерес нерезидентов к российским ценным бумагам, а также на возвращение китайской экономики к нормальному функционированию. Впрочем, не стоит закладываться на слишком длинный период роста, так как пара дней оптимизма может вновь смениться унынием из-за новостей о коронавирусе Covid-19 и его экономических последствий, считает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, бумаги "Норникеля" выросли на фоне новостей об их вхождении в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 вместо акций "НОВАТЭКа", а также скачка цен на палладий. Акции "Роснефти" восстановились после просадки накануне, вызванной сообщениями об американских санкциях против "дочки" компании - Rosneft Trading. Акции золотодобывающих компаний выросли вслед за золотом, которое поднялась до $1610 за тройскую унцию - максимум с первого квартала 2013 года. Драгоценный металл пользуется спросом на фоне сохранения неопределенности в отношении влияния коронавируса на мировую экономику. С технической точки зрения котировки расположены у района важных сопротивлений $1620 - его пробой откроет дорогу к $1700 и, соответственно, подтолкнет бумаги золотодобывающих компаний еще выше.

Нефть Brent превысила сопротивление $58 за баррель на фоне беспокойств о более ограниченном мировом предложении. При удачном для "быков" стечении обстоятельств цены будут стремиться в район $61 за баррель. Оценить данные по еженедельным запасам инвесторы смогут в четверг из-за продолжительных выходных в США.

Перед индексами МосБиржи и РТС в ближайшие дни стоит прежняя задача - доказать свой настрой на развитие повышения путем закрепления выше сопротивлений 3135 и 1560 пунктов, считает Кожухова.

По оценке инвестиционного стратега "БКС Премьер" Александра Бахтина, внешний фон благоволил покупкам, которые наблюдались главным образом в бумагах металлургического и нефтегазового секторов. Продолжили прибавлять и акции золотодобытчиков на фоне роста котировок золота до 7-летних максимумов.

Бумаги "Роснефти" отреагировали уверенным ростом на восстановление нефтяных цен и хорошую отчетность за 2019 год. На этом фоне новости о санкционном давлении со стороны Вашингтона в отношении Rosneft Trading оказались довольно быстро "переварены" участниками торгов.

Появились новые данные о снижении темпов роста числа зараженных коронавирусом из Китая, также стало известно о постепенном возобновлении работы китайских предприятий. Ценовая конъюнктура в нефти Brent на этом фоне постепенно смещается ближе к $60 за баррель.

В четверг настроения рынков продолжат пребывать между опасениями потенциальных последствий Covid-19 и ожиданиями новых стимулов со стороны регуляторов. В целом, несмотря на нервозную реакцию на отдельные негативные новости и прогнозы, связанные с коронавирусом, спрос на рисковые активы сохраняется, локальные просадки рассматриваются как возможности для покупок. Индекс МосБиржи в четверг может двигаться в пределах диапазона 3090-3140 пунктов, считает Бахтин.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+39,9%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+10,7%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+10,2%), "МГТС" (MOEX: MGTS) (+7,6%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+5,3%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+4,3%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (+3,9%).

Подешевели бумаги "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-20,2% и -21,2% "префы"), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-12,7% и -10,4% "префы"), "Энел Россия" (-9,7%, до 1,02 рубля).

Акции "Энел Россия" упали после презентации компанией своих прогнозов по прибыли в ближайшие годы. "Энел Россия" ожидает снижения прибыли в 2019 году до 7,4 млрд руб., а к 2022 году ожидает снижения прибыли до 4,5 млрд руб. Чистый долг "Энел Россия" к 2022 году может вырасти в 3,5 раза, до 33,5 млрд руб., сообщается в презентации.

В представленной в среду стратегии компании на 2020-2022 годы сообщается, что акционеров ждут фиксированные выплаты дивидендов в размере 3 млрд руб. ежегодно. В дальнейшем ПАО "Энел Россия" хочет вернуться к выплатам дивидендов в процентах от чистой прибыли, а не в виде фиксированной суммы, сообщил глава компании Карло Палашано журналистам.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 55,407 млрд рублей (из них 7,012 млрд рублей пришлось на акции "Норникеля").