Индекс Мосбиржи в четверг может торговаться в диапазоне 3090-3140 пунктов - БКС

Аналитики "БКС Премьер" считают, что в четверг индекс Мосбиржи может торговаться в пределах диапазона 3090-3140 пунктов, говорится в комментарии компании.

Российский рынок акций в середине недели демонстрирует восстановительный рост, индекс Мосбиржи вернулся к значениям выше уровня 3100 пунктов, констатирует инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. Внешний фон благоволит покупкам, которые наблюдаются главным образом в бумагах металлургического и нефтегазового секторов. Продолжили прибавлять и акции золотодобытчиков на фоне роста котировок золота до 7-летних максимумов – выше $1600 за тройскую унцию.

"На наш взгляд, в четверг рыночные настроения продолжат пребывать между опасениями потенциальных последствий COVID-19 и ожиданиями новых стимулов со стороны регуляторов. В целом мы видим, что, несмотря на нервозную реакцию на отдельные негативные новости и прогнозы, связанные с коронавирусом, спрос на рисковые активы сохраняется, локальные просадки рассматриваются как возможности для покупок. Четверг будет интересен публикацией январского индекса цен производителей (PPI) Германии (м/м) и данными по объему розничных продаж в РФ в январе. Состоится публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике, а ЦБ Индонезии примет решение по ставке. В России из корпоративных событий отметим заседание совета директоров "ФосАгро" (в повестке рассмотрение вопроса дивидендов). По нашим оценкам, индекс Мосбиржи в четверг может формироваться в пределах диапазона 3090-3140 пунктов", - пишет А. Бахтин.