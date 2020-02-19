ИК "Велес Капитал" подтверждает целевую цену акций "НОВАТЭКа" в размере 1402 руб. и рекомендацию "покупать"

Аналитики ИК "Велес Капитал" подтверждают целевую цену акций "НОВАТЭКа" в размере 1402 руб. и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Финансовые результаты "НОВАТЭКа" по МСФО за 4 квартал 2019 г. разошлись с ожиданиями рынка, отмечает ведущий аналитик по нефтегазовому сектору ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров. В отчетном периоде компания увеличила выручку на 21% к/к - до 229 млрд руб. (консенсус-прогноз - 213 млрд руб.) из-за сезонного роста продаж газа. Как следствие, EBITDA "НОВАТЭКа" выросла на 10% к/к - до 62 млрд руб. (консенсус-прогноз - 61 млрд руб.) Чистая прибыль составила 45 млрд руб. (консенсус-прогноз - 58 млрд руб.) против 370 млрд руб. в 3 квартале: резкое падение связано с признанием в предыдущем периоде дохода от продажи 40% Арктик СПГ 2.

Свободный денежный поток по итогам 2019 г. вырос на 19% - до 145 млрд руб., несмотря на рост капзатрат на 73% (до 163 млрд руб.) благодаря дивидендам дочерних компаний и процентам по долгу от Ямал СПГ. Чистый долг "НОВАТЭКа" за год сократился с 103 до 15 млрд руб.

Нормализованная чистая прибыль компании за 2019 г. составила 245 млрд руб., что на 5% выше уровня 2018 г.

"Согласно нашим расчетам, дивиденды за 2 полугодие 2019 г. составят 10,2 руб., что соответствует полугодовой дивидендной доходности в 0,9%. Мы подтверждаем целевую цену акций "НОВАТЭКа" в размере 1402 руб. и рекомендацию "покупать", - указывает Александр Сидоров.