Маятник рыночных настроений вновь качнулся в сторону оптимизма - БКС

Российский рынок акций в середине недели демонстрирует восстановительный рост, индекс Мосбиржи вернулся к значениям выше уровня 3100 пунктов после коррекции во вторник, отмечается в комментарии инвестиционного стратега "БКС Премьер" Александра Бахтина. Внешний фон благоволит покупкам, которые наблюдаются главным образом в бумагах металлургического и нефтегазового секторов. Продолжили прибавлять и акции золотодобытчиков на фоне роста котировок золота до 7-летних максимумов - выше $1600 за тройскую унцию.

"Динамика акций "Норникеля" поддерживается мощным ростом в котировках другого благородного металла - палладия, - указывает эксперт "БКС Премьер". - В свою очередь, бумаги "Роснефти" реагируют уверенным ростом на восстановление нефтяных цен и хорошую отчетность за 2019 год. На этом фоне новости о санкционном давлении со стороны Вашингтона в отношении Rosneft Trading - "дочки" российской нефтяной компании - оказались довольно быстро "переварены" участниками торгов".

Маятник настроений на рынках снова качнулся в сторону оптимизма. Появились новые данные о снижении темпов роста числа зараженных, кроме того стало известно о постепенном возобновлении работы китайских предприятий. Ценовая конъюнктура в нефти Brent постепенно смещается ближе к $60 за баррель.

Котировки черного золота двигают вверх как надежды на скорое купирование вирусной угрозы, так и сообщения о том, что Ливия снизила добычу до 123,5 тыс. барр./с. В ночь на четверг API опубликует данные по недельному изменению запасов сырой нефти в США, эти данные могут вызвать краткосрочную волатильность в стоимости энергоносителя.

По мнению Александра Бахтина, в четверг рыночные настроения рынков продолжат пребывать между опасениями потенциальных последствий COVID-19 и ожиданиями новых стимулов со стороны регуляторов. "В целом, мы видим, что несмотря на нервозную реакцию на отдельные негативные новости и прогнозы, связанные с коронавирусом, спрос на рисковые активы сохраняется, локальные просадки рассматриваются как возможности для покупок", - подчеркивает эксперт.

"Четверг будет интересен публикацией январского индекса цен производителей (PPI) Германии (м/м) и данными по объему розничных продаж в РФ в январе. Завтра же состоится публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике, а ЦБ Индонезии примет решение по ставке. В России из корпоративных событий отметим заседание совета директоров Фосагро, в повестке рассмотрение вопроса дивидендов. По нашим оценкам, индекс Мосбиржи в четверг может формироваться в пределах диапазона 3090-3140 пунктов", - прогнозирует специалист "БКС Премьер".