Рубль днем усилил рост к доллару и евро благодаря повышению интереса инвесторов к рисковым активам

Москва. 19 февраля. Доллар и евро немного ускорили темпы снижения на "Московской бирже" в среду днем; рубль несколько усилил повышение к бивалютной корзине на фоне роста интереса инвесторов к рисковым активам.

Курс доллара США составил 63,6 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 20,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 68,65 руб./EUR1, подешевев на 15 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 18,16 копейки - до 65,87 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 20 февраля на 8,25 копейки, до 63,6873 руб./$1, и уменьшил курс евро на 30,59 копейки, до 68,7823 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного ускорил темпы роста к доллару и евро на дневных торгах. Инвесторы демонстрируют рост интереса к рисковым активам, включая валюты emerging markets и нефть, на фоне надежд на новые меры поддержки экономики, которые Китай готов предпринять в условиях эпидемии коронавируса.

Китай рассматривает возможность выделения финансовой помощи авиакомпаниям в связи с ограничениями на поездки, введенными в связи со вспышкой коронавируса, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По их информации, власти страны также могут позволить крупным авиаперевозчикам, контролируемым государством, поглощать более мелкие компании, которые больше всего пострадали из-за эпидемии.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени среды (19:00 МСК вторника) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 74,185 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 2,004 тыс. случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

Гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что по состоянию на утро среды в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом увеличилось до 1,012 тыс.

Поддержку рублю оказывает и высокий спрос на ОФЗ в рамках традиционных аукционов Минфина. Ведомство 19 февраля проводит аукционы по продаже четырехлетних ОФЗ-ПД серии 25084 в объеме остатков, доступных для размещения, а также десятилетних ОФЗ-ПД серии 26228 в объеме 20 млрд рублей и восьмилетних ОФЗ-ИН серии 52002 в объеме 10 млрд 710 млн рублей.

Средневзвешенная цена на аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 25084 с погашением 4 октября 2023 года составила 99,395% от номинала, что соответствует доходности 5,56% годовых, говорится в сообщении Минфина России.

Всего было продано бумаг на общую сумму 20 млрд 321 млн рублей при спросе 64 млрд 431 млн рублей. Выручка от аукциона составила 20 млрд 198 млн рублей.

Средневзвешенная цена на аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26228 с погашением 10 апреля 2030 года составила 113,0685%, что соответствует доходности 6,01% годовых, говорится в сообщении Минфина России.

Всего было продано бумаг на общую сумму 20 млрд рублей при спросе 60 млрд 812 млн рублей и объеме предложения 20 млрд рублей, то есть спрос превысил предложение более чем в 3 раза. Выручка от аукциона составила 23 млрд 112 млн рублей.

Результаты аукциона по размещению ОФЗ-ИН серии 52002 на момент написания обзора не были известны.

Цены на нефть растут в среду на новостях о введении санкций США против торговой структуры "Роснефти" (MOEX: ROSN) за операции в Венесуэле, а также в связи с ситуацией в Ливии.

В ходе торгов нефтяные цены достигли максимального уровня за последние две недели, отмечает Bloomberg. При этом цена Brent растет седьмую сессию подряд, что является наиболее длительным подъемом с начала 2019 года. За предыдущие шесть дней торгов она прибавила более 8%.

Тем не менее цена нефтяных контрактов снизилась с начала года почти на 15% из-за последствий вспышки коронавируса в Китае. В самом Китае нефтеперерабатывающие заводы сократили объем переработки нефти на 25% по сравнению с прошлым годом на фоне снижения экономической активности из-за эпидемии, пишет Bloomberg.

Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 1,25% - до $58,47 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли к этому времени на 1,31% - до $52,73 за баррель.

Подразделение американского Минфина, отвечающее за правоприменение в области санкций (OFAC), сообщило во вторник о включении швейцарской торговой структуры "Роснефти" - Rosneft Trading S.A. - в санкционный список.

Санкции были введены за операции в Венесуэле, включая поставки нефти венесуэльской PDVSA, в частности, в Западную Африку и Азию, в период с августа 2019 по январь 2020 года. Они не распространяются на саму "Роснефть". В компании назвали эти меры незаконными.

Нефтяные фьючерсы дорожают с прошлой недели, однако их цена с начала года снизилась почти на 15% из-за последствий вспышки коронавируса в Китае, отмечает агентство Bloomberg.

Между тем Ливийская национальная нефтяная корпорация (NOC) заявила об эвакуации танкеров, перевозящих топливо, из порта Триполи из-за опасности обстрелов со стороны сил Ливийской национальной армии (ЛНА).

Добыча нефти в стране продолжает сокращаться в связи с блокировкой объектов нефтяной промышленности силами ЛНА. По состоянию на понедельник 17 февраля добыча находилась на самом низком уровне с 18 января 2020 года - 135,745 тыс. баррелей в сутки.

"В среду российский рубль и его основные "коллеги" по рынкам EM чувствуют себя гораздо увереннее в парах с долларом, чем накануне. К началу второй половины дня помимо рубля в плюсе торговались южноафриканский рэнд, индийская рупия и мексиканское песо. Впрочем, такие валюты, как турецкая лира и бразильский реал, оставались в отрицательной зоне, хотя их ослабление было совсем незначительным. В целом на глобальных рынках можно наблюдать усиление аппетита к риску: фондовые площадки торгуются в плюсе, а защитная японская иена демонстрирует заметное снижение. Кроме того, немаловажным фактором для укрепления рубля являются котировки нефти, обновившие очередной максимум с начала февраля", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"В среду для рубля сложился умеренно позитивный внешний фон. Укрепление валют EM и дальнейший рост рынка энергоносителей создают предпосылки для повышения рубля. В ходе сессии рубль может получить поддержку со стороны аукционов по размещению ОФЗ. В результате в ходе дня санкционная премия в паре "доллар-рубль" может быть скомпенсирована, что приведет к отступлению доллара в нижнюю половину диапазона 63,2-64,4 руб./$1", - полагает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного понизились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,08% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 3 б.п. - до 6,14% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 2 б.п. - до 6,2% годовых, ставка на срок 3 месяца отступила на 3 б.п. - до 6,24% годовых, ставка на срок 6 месяцев упала на 2 б.п. - до 6,28% годовых.