Краткосрочный импульс золота к росту у текущих отметок может исчерпать себя - ИК "Велес Капитал"

Краткосрочный импульс золота к росту у текущих отметок может исчерпать себя, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал".

Фьючерсы на золото в среду в первой половине сессии поднялись до 1614,4 доллара, к максимуму с марта 2013 года, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Драгоценный металл пользуется спросом на фоне сохранения неопределенности в отношении влияния коронавируса на мировую экономику.

"С технической точки зрения, котировки расположены у района важных сопротивлений в 1620 долларов - его пробой откроет дорогу к 1700 долларам и, соответственно, подтолкнет бумаги золотодобывающих компаний еще выше. На дневном и недельном графиках золота, однако, наблюдаются перекупленность, а также "медвежьи" дивергенции с индексом RSI, предупреждающие о возможном отскоке от 1620 долларов и коррекции к 1570 долларам. Краткосрочный импульс золота к росту у текущих отметок может исчерпать себя", - отмечает Е. Кожухова.