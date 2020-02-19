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19 февраля 2020 года 11:36

Рынок акций РФ утром подрос вслед за миром, Норникель обновил максимум на новостях и ралли палладия

Москва. 19 февраля. Рынок акций РФ утром в среду подрос вслед за фондовыми Азией и Европой, а также выросшей нефтью на новостях о введении санкций США против нефтяного трейдера "Роснефти"; лидируют в росте обновившие максимумы бумаги "Норникеля" на новостях от MSCI и на фоне ралли палладия (+8,6%).

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3089,9 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1528,95 пункта (+0,9%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,8%.

Доллар просел до 63,66 рубля (-0,15 рубля).

Подорожали рублевые акции "Норникеля" (+2,4%, до 22,348 тыс. руб.), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,8%), "Роснефти" (+1,4%, до 458,6 рубля), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5% и +0,4% "префы").

Акции "Норникеля", как и ожидалось, заняли место "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) в четверке "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40 по итогам февральской ребалансировки, итоги которой были объявлены в ночь на 19 февраля по московскому времени, сообщается в обзоре аналитиков "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова и Юлии Голдиной. Результаты ребалансировки вступят в силу 28 февраля после закрытия торгов.

Накануне вечером стало известно, что США включили швейцарскую трейдерскую структуру "Роснефти" - Rosneft Trading S.A. - в санкционный список, о чем сообщило подразделение американского Минфина, отвечающее за правоприменение в области санкций (OFAC). Санкции введены за операции в Венесуэле, причем они не касаются материнской компании. OFAC дала контрагентам трейдера срок до 20 мая для сворачивания операций с Rosneft Trading. "Роснефть" назвала меры OFAC незаконными.

Тем временем, "Роснефть" утром в среду опубликовала годовой и квартальный отчеты по МСФО, оказавшиеся лучше ожиданий: чистая прибыль "Роснефти" в IV квартале выросла в 1,4 раза (до 158 млрд руб.), за весь 2019 год прибыль увеличилась на 29% (до 708 млрд руб.).

По расчетам экспертов "Интерфакса", "Роснефть" по итогам II полугодия 2019 года может направить на дивиденды 191 млрд руб., или 18 руб. на акцию.

Просели бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,4%).

Накануне в США индексы S&P 500 и Dow Jones просели на 0,3-0,6%, Nasdaq вырос на 0,02% и достиг очередного рекорда. Негативом для рынка стало заявление Apple о том, что распространение коронавируса отрицательно скажется на ее выручке в текущем квартале. Это спровоцировало новый виток опасений, что подрыв глобальных цепочек поставок из-за эпидемии в Китае приведет к негативным последствиям для мировой экономики, пишет MarketWatch.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени среды (19:00 мск вторника) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 74,185 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 2,004 тыс. случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР (смертность 2,7%).

Между тем, в среду в Азии преобладал рост индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,5-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%) после публикации данных об умеренном падении японского экспорта в январе и на новостях о возможном принятии мер поддержки авиаперевозчиков в Китае.

Китай рассматривает возможность выделения финансовой помощи авиакомпаниям на фоне ограничений на поездки, введенных в связи со вспышкой коронавируса, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По их информации, власти страны также могут позволить крупным авиаперевозчикам, контролируемым государством, поглощать более мелкие компании, которые больше всего пострадали из-за эпидемии.

Японский экспорт в январе 2020 года снизился на 2,6% в годовом выражении (до 5,43 трлн иен, или $49,18 млрд) при прогнозах падения на 7% (сокращение зафиксировано по итогам 14-го месяца подряд). Эксперты предупреждают, что распространение китайского коронавируса продолжит оказывать давление на объемы торговли в ближайшие месяцы.

Нефть в среду дорожает на новостях о введении санкций США против торговой структуры "Роснефти" за операции в Венесуэле; цена Brent утром находится на $0,8 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $58,15 за баррель (+0,7% и +0,1% накануне), апрельская цена WTI - $52,7 за баррель (+0,8% и без изменений во вторник).

Тем временем, Ливийская национальная нефтяная корпорация (NOC) заявила об эвакуации танкеров, перевозящих топливо, из порта Триполи. Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) ранее сообщили, что обстреляли порт Триполи и, по их данным, потопили турецкое судно, перевозившее оружие и боеприпасы. По версии NOC, снаряд упал в непосредственной близости от судна, перевозившего сжиженный газ. Правительство национального согласия (ПНС) Ливии объявило о приостановке переговоров с делегацией ЛНА в Женеве.

Добыча нефти в стране продолжает сокращаться в связи с блокировкой объектов нефтяной промышленности силами ЛНА. По состоянию на понедельник 17 февраля добыча находилась на самом низком уровне с 18 января 2020 года - 135,745 тыс. баррелей в сутки (б/с).

По словам эксперта компании "БКС Брокер" Альберта Короева, рынок акций утром в среду подрос на фоне восстановления цен на нефть, улучшения общей динамики на мировых рынках акций, роста цен на металлы, в частности, палладия.

Акции "Норникеля" обновили исторический максимум на фоне рекордных уровней цен на добываемый компанией палладий. Нефть Brent превысила $58 за баррель на фоне известий, что США ввели санкции против "дочки" крупнейшего российского нефтедобытчика - "Роснефти". Однако негативная реакция акций "Роснефти" накануне оказалась короткой, в среду бумаги растут на фоне неплохого квартального отчета.

В аутсайдерах выступают акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB), в которых еще накануне стартовала фиксация прибыли после необъяснимого роста в 4 раза за несколько дней. Также дешевеют акции "Системы" после сообщения о том, что она профинансирует покупку немецкой сети гипермаркетов Real.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, США испугались накладывать ограничения на саму "Роснефти", поскольку это значило бы остановить закупки российской нефти. Поэтому в среду бумаги "Роснефти" отскакивают вверх. Акции "Норникеля" растут вслед за никелем и раллирующим палладием, бумаги ГМК обновляют максимумы.

Однако принципиально картина в индексе МосБиржи не меняется: по-прежнему он продолжает находиться в боковике с границами 3050-3140 пунктов.

Нефть подошла к первой цели отскока после обвала в район $53 за баррель - сопротивлением росту Brent является район $58-58,5 за баррель, а при уходе выше можно будет строить планы о движении к $60 за баррель. Однако не исключено, что данное сопротивление с ходу пройдено не будет, что окажет негативное давление на российский рынок акций, считает Антонов.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов, в противовес нарастающим спекуляциям в СМИ вокруг перспектив экономического роста из-за коронавируса в КНР фондовые рынки по-прежнему ощущают поддержку со стороны центральных банков, также положительно воспринимаются действия правительства Китая по стабилизации ситуации в экономике.

В среду азиатские рынки выросли после известий, что Китай намеревается продолжать вливание ликвидности, готов помочь своим небольшим авиакомпаниям, пострадавшим от коронавируса, и вводит субсидии на покупку автомобилей. Также, по данным китайских СМИ, более 80% государственных предприятий возобновило свою работу.

Индекс МосБиржи в среду вслед за глобальными площадками может попытаться отыграть часть потерь вторника и двинуться в направлении 3100 пунктов. В случае же ухудшения конъюнктуры возможен откат к уровням 3050 пунктов - минимума последних двух недель. Из корпоративных новостей повлиять на рынок может отчетность "НОВАТЭКа", которая должна выйти неплохой, и результаты "Роснефти", что сглаживает негативный эффект от недавней просадки, отмечает Антонов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+12,7% и +7,2% "префы"), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+6,6%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+5,7%).

Подешевели бумаги "ТГК-2" (-13,9% и -13,3% "префы"), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-8%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-4,7%).

Акции "Энел Россия" упали после презентации компанией своих прогнозов по прибыли в ближайшие годы, бумаги откатились к уровням недельной давности. "Энел Россия" ожидает снижения прибыли в 2019 году до 7,4 млрд руб., а к 2022 году ожидает снижения прибыли до 4,5 млрд руб. Чистый долг "Энел Россия" к 2022 году может вырасти в 3,5 раза, до 33,5 млрд руб., сообщается в презентации.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 13,227 млрд рублей (из них 2,309 млрд рублей пришлось на акции "Норникеля").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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