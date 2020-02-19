Акции на российском рынке остаются волатильными - БКС

Акции российского рынка остаются волатильными из-за противоречивого внешнего фона в отношении коронавируса. С одной стороны, рынки осознают деструктивный эффект от эпидемии на мировую экономику, прежде всего, отмечает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов, китайскую, которая оказалась в полупараличе и столкнулась с падением спроса на ресурсы, снижением перевозок и продаж недвижимости.

C другой стороны, на инвесторов магически действуют новые стимулирующие меры властей. В среду положительное влияние на биржевые настроения оказало то, что власти Китая сообщили о сокращении числа новых случаев заражения в сравнении с предыдущим днем (до 1749 против 1886). Инвесторы готовы интерпретировать это как начало завершения кризиса.

"Во вторник в фокусе были новости в отношении новых санкций США против "дочки" Роснефти Rosneft Trading S.A., однако влияние санкций рынок, похоже, переоценил. Попавшая под санкции "дочка" Роснефти торгует в основном нефтью, приобретенной у сторонних поставщиков, и на ее бизнес приходится менее 1% EBITDA. Кроме того, снята неопределенность в отношении дальнейших санкций, поэтому акции "Роснефти" сегодня растут. Помогает и финансовый отчет компании за 2019 год, основные показатели оказались рекордными, а маржа по EBITDA в размере 24% одна из самых высоких в отрасли", - пишет С. Суверов.