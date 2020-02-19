Строить планы о движении нефти к $60 можно будет после преодоления сопротивления на уровне $58-58,5 - Алор Брокер

Нефть подходит к первой цели отскока после обвала в район 53 доллара за баррель. Сейчас баррель "черного золота" пытается закрепиться выше 58 долларов. Сопротивлением росту является район 58-58,5 долларов, при уходе выше можно будет строит планы о движении к 60 долларам за баррель, полагает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. Однако не исключено, отмечает он, что данное сопротивление сходу пройдено не будет.