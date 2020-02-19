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Главная / Мнения аналитиков / Строить планы о движении нефти к $60 можно будет после преодоления сопротивления на уровне $58-58,5 - Алор Брокер
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19 февраля 2020 года 10:22
Строить планы о движении нефти к $60 можно будет после преодоления сопротивления на уровне $58-58,5 - Алор Брокер
Нефть подходит к первой цели отскока после обвала в район 53 доллара за баррель. Сейчас баррель "черного золота" пытается закрепиться выше 58 долларов. Сопротивлением росту является район 58-58,5 долларов, при уходе выше можно будет строит планы о движении к 60 долларам за баррель, полагает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. Однако не исключено, отмечает он, что данное сопротивление сходу пройдено не будет.
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19 февраля 2020 года 19:42
Москва. 19 февраля. Котировки российских еврооблигаций в среду демонстрируют смешанную динамику на фоне ценового снижения американских казначейских обязательств (US Treasuries) вследствие падения спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными. читать дальше
.19 февраля 2020 года 19:40
Рынок акций РФ отыграл все потери вторника, превысив 3110 пунктов по индексу МосБиржи во главе с Норникелем
Москва. 19 февраля. Рынок акций РФ в среду отыграл все потери вторника благодаря улучшения внешней фондовой конъюнктуры и росту нефти на новостях о введении санкций США против нефтяного трейдера "Роснефти"; индекс МосБиржи превысил 3110 пунктов, при этом лидировали обновившие максимумы бумаги "Норникеля" на фоне ралли палладия (+4%). читать дальше
.19 февраля 2020 года 19:39
Москва. 19 февраля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду вечером; рубль умеренно растет к бивалютной корзине на фоне увеличения интереса инвесторов к рисковым активам и позитивной динамике мировых рынков. читать дальше
.19 февраля 2020 года 19:10
Снижение волатильности российского фондового рынка и смягчение денежно-кредитной политики приведут к снижению дисконта в оценке акций РФ и обеспечат им 15%-ный рост котировок в 2020 году, считает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Эдуард Харин. Более того, как сообщил эксперт на встрече... читать дальше
.19 февраля 2020 года 18:34
по 68,7. "Мы прогнозируем "боковое" движение рубля в парах с основными валютами без сильной привязки к нефти. Спрос на отечественную валюту поддерживает очередное размещение ОФЗ. Отдельного внимания заслуживает пара EUR/USD, которая в течение дня пробила новое "дно", выйдя на отметку 1,0785. Мы... читать дальше
.19 февраля 2020 года 17:57
Аналитики "БКС Премьер" считают, что в четверг индекс Мосбиржи может торговаться в пределах диапазона 3090-3140 пунктов, говорится в комментарии компании. Российский рынок акций в середине недели демонстрирует восстановительный рост, индекс Мосбиржи вернулся к значениям выше уровня 3100 пунктов,... читать дальше
.19 февраля 2020 года 17:22
ИК "Велес Капитал" подтверждает целевую цену акций "НОВАТЭКа" в размере 1402 руб. и рекомендацию "покупать"
Аналитики ИК "Велес Капитал" подтверждают целевую цену акций "НОВАТЭКа" в размере 1402 руб. и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании. Финансовые результаты "НОВАТЭКа" по МСФО за 4 квартал 2019 г. разошлись с ожиданиями рынка, отмечает ведущий аналитик по... читать дальше
.19 февраля 2020 года 16:55
Инвестиционная компания (ИК) "Атон" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (ТМК) на 4,7% - до $4,5 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков ИК Андрея Лобазова и Марии Федоровой. Рейтинг "выше рынка" для этих бумаг... читать дальше
.19 февраля 2020 года 16:34
Российский рынок акций в середине недели демонстрирует восстановительный рост, индекс Мосбиржи вернулся к значениям выше уровня 3100 пунктов после коррекции во вторник, отмечается в комментарии инвестиционного стратега "БКС Премьер" Александра Бахтина. Внешний фон благоволит покупкам, которые... читать дальше
.19 февраля 2020 года 16:09
Золото сейчас торгуется на семилетних максимумах, торги драгметаллом 18 февраля в Лондоне завершились на отметке $1611, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". На этот уровень золото в последний раз поднималось в моменте в начале января на фоне паники по поводу вспышки коронавируса и массовой... читать дальше
.19 февраля 2020 года 15:38
Москва. 19 февраля. Доллар и евро немного ускорили темпы снижения на "Московской бирже" в среду днем; рубль несколько усилил повышение к бивалютной корзине на фоне роста интереса инвесторов к рисковым активам. читать дальше
.19 февраля 2020 года 15:36
Julius Baer пересматривает свой прогноз по паре EUR/USD на ближайшие три месяца с 1,10 до 1,08, что отражает осторожную краткосрочную позицию по евро и позитивную рекомендацию по доллару США, говорится в комментарии главного валютного стратега банка Дэвида Коля. "Превосходство США в темпах... читать дальше
.19 февраля 2020 года 15:17
Аналитики ИК "Фридом Финанс" считают, что "Энел Россия" не исчерпала потенциал падения, акции компании могут доходить до 0,96 руб. Инвесторы оценили новую стратегию "Энел Россия" как рискованную, отмечают аналитики ИК "Фридом Финанс". Заявлено, что компания собирается полностью отказаться от... читать дальше
.19 февраля 2020 года 14:36
Краткосрочный импульс золота к росту у текущих отметок может исчерпать себя, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал". Фьючерсы на золото в среду в первой половине сессии поднялись до 1614,4 доллара, к максимуму с марта 2013 года, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена... читать дальше
.19 февраля 2020 года 14:12
лагодаря уверенному росту нефтяных котировок российский рынок акций в среду торгуется в "зеленой зоне". Индекс Мосбиржи поднялся выше 3100 пунктов. В лидерах роста находятся представители нефтегазовой отрасли и индустрии цветных металлов. Индекс Мосбиржи, по мнению аналитиков ИК "Фридом Финанс",... читать дальше
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