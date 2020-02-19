Утренние прогнозы: выход в "плюс"

В среду аналитики ждут открытия рынка акций РФ на положительной территории в связи с улучшением внешнего фона.

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,2-0,4%, в районе 3080-3085 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3070, 3060 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3090, 3100 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых внешних сигналов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон перед открытием наших торгов в целом складывается позитивный: на четверть процента растут американские фьючерсы, на процент нефть. Поэтому ждем утреннего открытия индекса Мосбиржи ростом в пределах 0,5%. Однако принципиально картина в индексе Мосбиржи не меняется: по-прежнему он продолжает находиться в "боковике" с границами 3050-3140 пунктов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешняя ситуация на рынках вновь близка к позитиву. Инвесторы не могут долго придаваться унынию, когда центральные банки "заливают" кризисные явления бесконечной ликвидностью. Нефть дорожает, как и промышленные металлы, азиатские рынки растут. Вероятно, отечественные индексы откроют день ростом в пределах 0,5%".

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Утром российские фондовые индексы получат поддержку от улучшения внешнего фона, в связи с чем выйдут в "плюс".

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Сегодня внешний фон свидетельствует об умеренно позитивной динамике, что позволит индексу Мосбиржи вслед за глобальными площадками попытаться отыграть часть вчерашних потерь и двинуться в направлении 3100 пунктов".