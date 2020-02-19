Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 19 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 снизились во вторник, Nasdaq Composite незначительно вырос, достигнув очередного рекорда. Негативом для рынка стало заявление Apple о том, что распространение коронавируса отрицательно скажется на ее выручке в текущем квартале. Это спровоцировало новый виток опасений, что подрыв глобальных цепочек поставок из-за эпидемии в Китае приведет к негативным последствиям для мировой экономики. В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени среды (19:00 мск вторника) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 74,185 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 2,004 тыс. случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

Apple предупредила инвесторов о том, что ее выручка во втором финансовом квартале (заканчивается 30 марта) не достигнет целевого уровня в $63-$67 млрд из-за вспышки пневмонии, вызываемой коронавирусом, в Китае. Как сообщила компания, все мощности по производству iPhone находятся за пределами провинции Хубэй, которая является эпицентром заболевания, и все они возобновили работу. Однако предприятия восстанавливают деятельность более медленными темпами, чем ожидалось. Это стало причиной временного ограничения поставок смартфонов по всему миру. Apple также отметила сокращение спроса на свою продукцию в Китае из-за того, что расположенные в стране розничные магазины компании и ее партнеров остаются закрытыми или работают по сокращенному графику, а их посещаемость сильно упала.

Большинство фондовых индексов государств Азиатско-Тихоокеанского региона растет в ходе торгов в среду после публикации данных о японском экспорте в январе и на новостях о возможном принятии мер поддержки авиаперевозчиков в Китае. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,87%. Китайский индекс Shanghai Composite к 08:49 мск вырос на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,36%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 09:01 мск снизилось на 0,13%. Австралийский S&P/ASX 200 к закрытию торгов поднялся на 0,43%.

Китай рассматривает возможность выделения финансовой помощи авиакомпаниям на фоне ограничений на поездки, введенных в связи со вспышкой коронавируса, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По их информации, власти страны также могут позволить крупным авиаперевозчикам, контролируемым государством, поглощать более мелкие компании, которые больше всего пострадали из-за эпидемии.

В свою очередь цены на нефть растут на новостях о введении санкций США против торговой структуры "Роснефти" (MOEX: ROSN) за операции в Венесуэле. Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подорожали на 0,74% - до $58,18 за баррель. Во вторник их цена выросла на 0,14%, составив на закрытие $57,75 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром растут на 0,84% - до $52,73 за баррель.

Подразделение американского Минфина, отвечающее за правоприменение в области санкций (OFAC), сообщило во вторник о включении швейцарской торговая структуры "Роснефти" - Rosneft Trading S.A. - в санкционный список. Санкции были введены за операции в Венесуэле, включая поставки нефти венесуэльской PDVSA, в частности, в Западную Африку и Азию, в период с августа 2019 по январь 2020 года. Они не распространяются на саму "Роснефть". В компании назвали эти меры незаконными.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,115 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,212 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 18 февраля снизился всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 109,61 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds не изменился за день, составив 668,4 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-01" (+0,72%), "Роснефть-002Р-04" (+0,34%) и "РЖД-001P-06R" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "ВЭБ.РФ-18" (-2,72%), "МТС-001P-06" (-0,73%) и "Транснефть-001P-08" (-0,59%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) полностью разместило 3-летние облигации серии 002P-03R объемом 15 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 7 февраля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 6,25% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 6,35% годовых.

Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 91,15% выпуска облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-217R номинальным объемом 600 млн рублей на 546,88 млн рублей и 36,57% выпуска облигаций серии ИОС-BRENT_RA_FIX-1Y-001Р-205R номинальным объемом 3 млрд рублей на 1,09 млрд рублей. Облигации серии ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-217R гасятся в феврале 2025 года. Облигации серии ИОС-BRENT_RA_FIX-1Y-001Р-205R гасятся в феврале 2021 года. По выпускам предусмотрен один купон, ставка купона облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-217R установлена на уровне 1,1649% годовых, серии ИОС-BRENT_RA_FIX-1Y-001Р-205R - на уровне 0,01% годовых. Кроме того, по выпускам предусмотрена выплата дополнительного дохода. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций объемом 1,7 трлн рублей.

ВТБ (MOEX: VTBR) разместил 17,99% выпуска инвестиционных облигаций серии Б-1-51 на 179,874 млн рублей, 16,26% бондов серии Б-1-52 на 162,644 млн рублей и 46,23% серии Б-1-53 на 462,313 млн рублей. Сбор заявок на выпуски проходил с 3 по 14 февраля. Номинальный объем каждого из трех выпусков - 1 млрд рублей. Срок обращения - 3 года. Ставка 1-го купона по займам установлена на уровне 0,01% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Кроме того, по выпускам предусмотрена выплата дополнительного дохода.

ПАО "МОЭСК" (MOEX: MSRS) установило ставку 1-го купона 5-летних бондов серии 001Р-02 с офертой через 3 года объемом 10 млрд рублей на уровне 6,15% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 6,24% годовых. Сбор заявок инвесторов прошел 18 февраля. Техразмещение запланировано на 21 февраля. Кроме того, ПАО "МОЭСК" приняло решение 24 февраля досрочно погасить облигации серии БО-09 объемом 10 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 6-го купонного периода. Компания завершила размещение 10-летних облигаций в феврале 2017 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,15% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. По 10-летним бумагам была предусмотрена оферта через 3 года (26 февраля 2020 года).

Крымский "Российский национальный коммерческий банк" (РНКБ) установил финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних бондов с офертой через год объемом 3 млрд рублей на уровне 7,6% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 18 февраля. Техразмещение выпуска запланировано на 20 февраля. Бонды будут размещаться на "Санкт-Петербургской валютной бирже" (СПВБ), на основе которой создана биржа для листинга российских санкционных компаний. При этом для данного выпуска в дальнейшем планируется листинг и на "Московской бирже".

ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) установило финальный ориентир 5-летних облигации серии 003Р-03R объемом 10 млрд рублей на уровне 6,2% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 6,35% годовых. Сбор заявок инвесторов прошел 18 февраля. Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 27 февраля.

Международный инвестиционный банк (МИБ) в начале марта проведет сбор заявок инвесторов на 3-летние облигации серии БО-001P-02 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия не более 100 базисных пунктов к 3-летним ОФЗ. Купоны полугодовые.

ПАО "ТрансФин-М" установило ставку 7-8-го купонов облигаций серии 001Р-02 в размере 8,65% годовых. Компания в марте 2017 года разместила облигации серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей на 10 лет. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 12,75% годовых. Ставка текущего купона - 10,45% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 5 марта. Бонды размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р на 70 млрд рублей.