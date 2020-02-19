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19 февраля 2020 года 09:40

Нефть дорожает

Dow Jones Industrial Average и S&P 500 снизились во вторник, Nasdaq Composite незначительно вырос. Большинство фондовых индексов государств Азиатско-Тихоокеанского региона растет в ходе торгов в среду. Цены на нефть растут.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 снизились во вторник, Nasdaq Composite незначительно вырос, достигнув очередного рекорда.

Негативом для рынка стало заявление Apple о том, что распространение коронавируса отрицательно скажется на ее выручке в текущем квартале. Это спровоцировало новый виток опасений, что подрыв глобальных цепочек поставок из-за эпидемии в Китае приведет к негативным последствиям для мировой экономики, пишет MarketWatch.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени среды (19:00 мск вторника) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 74,185 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 2,004 тыс. случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

Apple предупредила инвесторов о том, что ее выручка во втором финансовом квартале (заканчивается 30 марта) не достигнет целевого уровня в $63-$67 млрд из-за вспышки пневмонии, вызываемой коронавирусом, в Китае.

Как сообщила компания, все мощности по производству iPhone находятся за пределами провинции Хубэй, которая является эпицентром заболевания, и все они возобновили работу. Однако предприятия восстанавливают деятельность более медленными темпами, чем ожидалось. Это стало причиной временного ограничения поставок смартфонов по всему миру.

Apple также отметила сокращение спроса на свою продукцию в Китае из-за того, что расположенные в стране розничные магазины компании и ее партнеров остаются закрытыми или работают по сокращенному графику, а их посещаемость сильно упала.

Акции Apple подешевели на 1,8% по итогам торгов во вторник.

Бумаги Walmart подорожали на 1,5%. Крупнейшая в мире компания розничной торговли увеличила чистую прибыль на 12% в четвертом квартале 2020 финансового года, но ее прогноз на 2021 финансовый год не оправдал ожиданий.

Стоимость акций Franklin Resources, работающей в сфере управления активами, подскочила на 6,9% после того как компания объявила о покупке конкурирующей Legg Mason за $4,5 млрд. Капитализация Legg Mason взлетела по итогам торгов на 24,4%.

Котировки акций Tesla выросли на 7,3%. Аналитики Bernstein практически удвоили прогнозную цену бумаг компании, отметив отсутствие видимых негативных факторов в обозримом будущем для акций, не являющихся дорогими на данный момент.

Бумаги Conagra Brands подешевели на 6,2%. Производитель продуктов питания ухудшил прогноз продаж и прибыли на 2020 финансовый год.

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник снизилось на 0,56% и составляло 29232,19 пункта.

Индекс Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,29% - до 3370,29 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 0,02%, составив 9732,74 пункта.

Большинство фондовых индексов государств Азиатско-Тихоокеанского региона растет в ходе торгов в среду после публикации данных о японском экспорте в январе и на новостях о возможном принятии мер поддержки авиаперевозчиков в Китае.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 08:44 мск поднялись соответственно на 0,99% и на 0,56%.

Цена акций производителя электроники Sony растет на 1,7%. Котировки японского рекламного холдинга Dentsu Group снижаются на 4%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 08:49 мск вырос на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,36%.

Капитализация поставщика оборудования для мобильных устройств Sunny Optical растет в ходе торгов в Гонконге на 1,5%, оператора связи China Mobile - на 1,8%.

Акции банка HSBC дешевеют на 1,2%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 09:01 мск снизилось на 0,13%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 0,3%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 0,5%.

Бумаги автопроизводителя Hyundai Motor подешевели на 1,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 к закрытию торгов поднялся на 0,43%.

Котировки акций биотехнологической компании CSL Ltd выросли на 3%.

Котировки акций Commonwealth Bank of Australia упали на 0,5%. Рыночная стоимость ведущей горнодобывающей компании мира BHP снизилась на 0,7%.

Китай рассматривает возможность выделения финансовой помощи авиакомпаниям на фоне ограничений на поездки, введенных в связи со вспышкой коронавируса, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их информации, власти страны также могут позволить крупным авиаперевозчикам, контролируемым государством, поглощать более мелкие компании, которые больше всего пострадали из-за эпидемии.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени среды (19:00 мск вторника) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 74,185 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 2,004 тыс. случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

В эпицентре распространения нового типа коронавируса китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 132 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (Covid-19), и 1,693 тыс. новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти. Таким образом, число новых случаев заражения в Хубэе несколько снизилось - с 1,807 тыс. до 1,693 тыс. В то же время, число случаев летального исхода увеличилось с 93 до 132.

Тем временем японский экспорт в январе 2020 года упал по итогам 14-го месяца подряд, и эксперты предупреждают, что распространение китайского коронавируса продолжит оказывать давление на объемы торговли в ближайшие месяцы.

Экспорт сократился на 2,6% относительно января 2019 года - до 5,43 трлн иен ($49,18 млрд), сообщило министерство финансов. Однако эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали более существенное падение - на 7%.

Цены на нефть растут на новостях о введении санкций США против торговой структуры "Роснефти" за операции в Венесуэле.

Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 МСК подорожали на $0,61 (на 1,06%) - до $58,36 за баррель. Во вторник их цена выросла на $0,08 (на 0,14%), составив на закрытие $57,75 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром растут на $0,57 (на 1,1%) - до $52,62 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена не изменилась, завершив день на отметке $52,05 за баррель.

Подразделение американского Минфина, отвечающее за правоприменение в области санкций (OFAC), сообщило во вторник о включении швейцарской торговая структуры "Роснефти" - Rosneft Trading S.A. - в санкционный список. Санкции были введены за операции в Венесуэле, включая поставки нефти венесуэльской PDVSA, в частности, в Западную Африку и Азию, в период с августа 2019 по январь 2020 года. Они не распространяются на саму "Роснефть". В компании назвали эти меры незаконными.

"Санкции дадут только временную передышку и структурно не изменят перенасыщение рынка". - считает старший рыночный аналитик Oanda Джеффри Хэлли, слова которого приводит Bloomberg.

По его словам, "в мире все еще слишком много нефти".

Нефтяные фьючерсы дорожают с прошлой недели, однако их цена с начала года снизилась почти на 15% из-за последствий вспышки коронавируса в Китае, отмечает агентство.

Между тем Ливийская национальная нефтяная корпорация (NOC) заявила об эвакуации танкеров, перевозящих топливо, из порта Триполи. Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) ранее сообщили, что обстреляли порт Триполи и, по их данным, потопили турецкое судно, перевозившее оружие и боеприпасы. По версии NOC, снаряд упал в непосредственной близости от судна, перевозившего сжиженный газ.

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии объявило о приостановке переговоров с делегацией ЛНА в Женеве.

Добыча нефти в стране продолжает сокращаться в связи с блокировкой объектов нефтяной промышленности силами ЛНА. По состоянию на понедельник 17 февраля добыча находилась на самом низком уровне с 18 января 2020 года - 135,745 тыс. баррелей в сутки (б/с).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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