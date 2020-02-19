НОВАТЭК уступил место в четверке "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40 Норникелю, как и ожидалось

"Норильский никель" (MOEX: GMKN), как и ожидалось, занял место "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) в четверке "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40 по итогам февральской ребалансировки, итоги которой были объявлены в ночь на 19 февраля по московскому времени, сообщается в обзоре аналитиков "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова и Юлии Голдиной.

Таким образом, в настоящее время в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 входят "Газпром" (MOEX: GAZP), "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), Сбербанк (MOEX: SBER) и "Норникель".

Результаты ребалансировки вступят в силу 28 февраля 2020 года после закрытия торгов.

Индекс MSCI Russia 10/40 является производным от индекса MSCI Russia. Распределение веса в индексе MSCI Russia 10/40 важно с точки зрения активов фондов, вкладывающих средства в Россию, так как многие из них обязаны следовать директивам UCITS III, которые, в частности, предполагают запрет на аллокацию более 10% активов в акции одной компании.