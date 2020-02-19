Индекс Мосбиржи может начать среду ростом в пределах 0,5% - Алор Брокер

Индекс Мосбиржи может начать среду ростом в пределах 0,5%, при этом, он по-прежнему продолжает находиться в "боковике" с границами 3050-3140 пунктов, сообщается в комментарии Алор Брокер.

"Внешний фон перед открытием наших торгов в целом складывается позитивный: на четверть процента растут американские фьючерсы, на процент нефть. Поэтому ждем утреннего открытия индекса Мосбиржи ростом в пределах 0,5%. Однако принципиально картина в индексе Мосбиржи не меняется: по-прежнему он продолжает находиться в "боковике" с границами 3050-3140 пунктов", - указывает аналитик Алексей Антонов.