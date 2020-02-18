Рубль вечером усилил снижение к доллару и евро на новостях о включении "дочки" Роснефти в санкционный список США

Москва. 18 февраля. Доллар и евро ускорили повышение на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль несколько усилил снижение к бивалютной корзине после появления новости о включении "дочки" "Роснефти" в санкционный список США.

Курс доллара США составил 63,97 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 50,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар превышал 64,0 руб./$1 впервые за неделю. Евро стоил 69,23 руб./EUR1, подорожав на 49,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 50,16 копейки - до 66,34 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вечером несколько ускорил темпы снижения к доллару и евро после появления новости о санкциях США в отношении дочерней компании "Роснефти". Рубль быстро отыграл часть потерь после разъяснения Управления по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) о том, что блокирующие санкции США не распространяются на саму "Роснефть", а касаются только ее трейдингового подразделения Rosneft Trading.

Рубль демонстрирует негативную динамику на торгах вторника вслед за другими валютами emerging markets и ценами на нефть в связи с уменьшением интереса инвесторов к рисковым активам. Участники торгов продолжают оценивать потенциальный ущерб от коронавируса для глобальной экономики и прибыли компаний после того, как американская компания Apple сообщила о том, что квартальная выручка будет ниже ожиданий именно из-за вспышки заболевания.

Apple сообщила, что все мощности по производству iPhone находятся за пределами провинции Хубэй, которая является эпицентром заболевания, и все они возобновили работу. Однако предприятия восстанавливают деятельность более медленными темпами, чем ожидалось. Это стало причиной временного ограничения поставок смартфонов по всему миру.

ВВП Китая в первом квартале 2020 года может упасть на 2,5% по сравнению с предыдущим кварталом, считают эксперты Capital Economics. Они также отмечают, что спад в экономике начинает распространяться на другие страны через цепочки поставок.

В понедельник Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) объявил о новых мерах поддержки экономики в условиях распространения коронавируса, включая снижение ставок по кредитам, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF).

Рынки продолжают анализировать информацию относительно торговых взаимоотношений между США и Китаем. Власти Китая готовят почву для наращивания закупок сырьевых товаров в США, что показывает их готовность соблюдать условия соглашения о первой фазе урегулирования торгового спора с Вашингтоном, пишет агентство Bloomberg.

Министерство финансов КНР во вторник опубликовало список из 696 наименований американских товаров, которые будут освобождены от действия пошлин, введенных ранее Пекином в ответ на аналогичные шаги США. В список вошли, в частности, соя-бобы, свинина, говядина, кукуруза, пшеница, нефть и сжиженный природный газ (СПГ). Ранее власти КНР уже делали послабления для компаний, покупавших американские сельскохозяйственные товары, однако впервые послабления коснутся импортеров энергоносителей.

Первая фаза торгового соглашения Вашингтона и Пекина предусматривает наращивание Китаем закупок американских товаров и услуг на $200 млрд в течение следующих двух лет, в том числе сырьевых товаров на сумму $95 млрд.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" управляющий активами компании "КСП Капитал УА" Василий Клочков, на торгах вторника на российских фондовых и валютных площадках наблюдаются негативные настроения. "Российский рынок открылся сегодня снижением. (. . .) Слабая динамика российского рынка и рубля связана со снижением котировок нефти. Так, в моменте марка Brent теряла более 2% и опускалась до $56,3 за баррель. Развитие ситуации с распространением коронавируса в мире, а также серьезная перекупленность основных мировых индексов заставляет инвесторов фиксировать доходность и уходить из риска. Однако мягкая политика, проводимая центральными банками, может в итоге оказать поддержку рынкам", - отметил Клочков.

"Во вторник практически на всех валютных площадках развивающихся рынков наблюдалось бегство инвесторов от риска. Российский рынок не стал исключением, и основные потери рубль понес еще утром сразу после открытия. (. . .) В течение дня евро растерял почти все преимущество на фоне очередных минимумов по паре "евро-доллар" на внешних рынках после выхода в еврозоне и Германии слабого индекса ZEW. (. . .) Дополнительное давление в парах с обеими валютами рубль получал с рынка нефти, где котировки марки Brent теряли к вечеру более 1%. Необходимо отметить, что уже на текущей неделе экспортеры и их банки проводят подготовку к основным налоговым платежам, окончательные расчеты по которым пройдут сразу после длинных выходных. Продажи валютной выручки, по всей видимости, будут активизироваться при каждом приближении доллара к 64 руб./$1, сдерживая американскую валюту ниже данного уровня", - полагает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Основной повод для ослабления рубля - это внешнее давление на рискованные активы. Впрочем, слабость нефти также вносит свою лепту. В среду, 19 февраля, состоится очередной замер аппетита рынка к риску на размещениях ОФЗ. Минфин планирует начать размещение ОФЗ-ПД выпуска 25084 с погашением 4 октября 2023 года в объеме 400 млрд рублей по номиналу и ОФЗ-ПД выпуска 26233 с погашением 18 июля 2035 года в объеме 450 млрд рублей по номиналу. Пока сложно говорить, что спрос на "длинные" бумаги будет высоким, да и "короткие" ОФЗ также могут не вызвать интереса, поскольку ставка полугодового купона составляет лишь 5,3% годовых. В остальном у рубля на текущей неделе есть шансы как на укрепление до 63,0 за доллар, так и на ослабление выше 64,0 в зависимости от внешней ситуации", - полагает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

Цены на нефть сократили темпы снижения вечером во вторник. При этом цена Brent во вторник перешла к снижению после пяти дней роста - наиболее продолжительного периода повышения с начала года.

Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подешевели на 0,76% - до $57,23 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снижаются к этому времени на 0,73% - до $51,93 за баррель.

Трейдеры ожидают "V-образного" восстановления во всех секторах, которые были затронуты вспышкой коронавируса, пишут аналитики Citigroup, которые, в свою очередь, прогнозируют более длительное восстановление на товарных рынках.

По их мнению, нефтяные цены останутся низкими в первой половине 2020 года и восстановятся к концу года. В феврале спрос в Китае может упасть примерно на 3,4 млн б/с, в то время как снижение в среднем составит 1,5 млн б/с в первом квартале и 0,4 млн б/с по итогам года.

Вспышка вируса привела к ограничению поездок, а китайские нефтеперерабатывающие заводы продолжают снижать объемы переработки. Как минимум две трейдинговые компании арендовали нефтехранилища в Южной Корее, другие оценивают возможность хранить запасы в танкерах на фоне того, как вирус угрожает привести к избытку предложения на рынке, пишет Bloomberg.

Банк России 18 февраля провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 170 млрд рублей (при лимите 2 трлн 170 млрд рублей и общем спросе 2 трлн 440,1 млрд рублей) в среднем по ставке 5,96% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 11 февраля, банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 30,8 млрд рублей (при лимите 2 трлн 130 млрд рублей и общем спросе 2 трлн 30,8 млрд рублей) в среднем по ставке 5,95% годовых.

ЦБ РФ в целях абсорбирования структурного профицита банковской ликвидности 18 февраля также разместил 30-й выпуск купонных облигаций (КОБР). Выпуск был размещен в объеме 11 млрд 497,8 млн рублей (при лимите 259 млрд 194,1 млн рублей). Цена отсечения была определена на уровне 100,0000% от номинала. Средневзвешенная цена аукциона - 100,0003% от номинала.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 19 февраля на 46,13 копейки, до 63,7698 руб./$1, и увеличил курс евро на 46,81 копейки, до 69,0882 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся во вторник на 30,91 копейки по отношению к пятнице (в понедельник торги данным контрактом не проводились из-за выходного дня в США) и составил 63,7722 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 42,78 копейки по отношению к понедельнику и составил 63,8071 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 262,201 млн, из которых $619,347 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 642,854 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 42,22 копейки, до 69,0673 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 34,31 копейки и составил 69,0471 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR783,769 млн, из которых EUR303,583 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR480,186 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на отметке 6,09% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,17% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца уменьшились также на 1 б.п. - до 6,22% и 6,27% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 6,3% годовых.