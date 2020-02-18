Цены евробондов РФ во вторник умеренно подросли вслед за UST на фоне возросшего спроса на "защитные" активы

Москва. 18 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник умеренно подросли вслед за ценовым ростом американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне возросшего спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы из-за опасений негативного влияния китайского коронавируса на темпы роста мировой экономики. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительные.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 17 февраля на 17 базисных пунктов и составила 114,13% от номинала, что соответствует доходности 2,35% годовых (снижение на 6 базисных пунктов к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries выросла за день на 2,5 базисных пункта, составив 100,99% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта - до 1,42% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 4,5 пункта и составил 93 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 57 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 139,22% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта - до 3,435% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 56 пунктов, поднявшись до 134,9% от номинала (доходность снизилась также на 3 пункта и составила 3,37% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 10 базисных пунктов, до 113,33% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта, до 2,44% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году выросли в цене на 7 базисных пунктов - до 109,73% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта - до 2,035% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 52 базисных пункта, подорожав до 131,75% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта и составила 3,445% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 8 базисных пунктов, до 111,37% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта - до 2,54% годовых).

"Российские еврооблигации сегодня демонстрируют ценовой рост, обновляя локальные максимумы, что происходит благодаря позитивной динамике котировок базовых активов - US Treasuries. В очередной раз на первый план вышли новости относительно китайского коронавируса и его негативного влияния на мировую экономику, в частности, компания Apple предупредила инвесторов о возможном снижении доходов из-за дефицита продукции, производимой в Китае. На этом фоне произошло падение фондовых и товарных рынков, но при этом вырос спрос на "защитные" активы, что привело к снижению процентных ставок американских гособлигаций, вслед за которыми пошли снижаться доходности и отечественных евробондов. В результате рост котировок самых "длинных" выпусков еврооблигаций России составил более 50 базисных пунктов. Воспользовавшись благоприятной конъюнктурой, сегодня вышел на рынок с новыми 10-летними долларовыми евробондами "Газпром" (MOEX: GAZP). Можно ожидать, что в итоге и спрос, и уровни доходностей окажутся весьма неплохими для такого знакового для рынка эмитента", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.