Ориентир по индексу Мосбиржи на среду - 3050-3110 пунктов - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии вторника оставались в "минусе" и были склонны к движению в район нижних границ краткосрочных "боковиков", расположенных на уровнях 3050 и 1495 пунктов, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Быки" все еще не готовы к широкомасштабным покупкам. Ориентир по индексу Мосбиржи на среду, по мнению Е. Кожуховой - 3050-3110 пунктов.