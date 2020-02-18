Рынок акций РФ утром откатился к 3090 пунктам по индексу МосБиржи на внешнем негативе, упала ТГК-2 после ралли

Москва. 18 февраля. Рынок акций РФ утром во вторник возобновил снижение на фоне отката фондовой Азии и нефти на сохраняющихся опасениях негативного влияния вспышки коронавируса из Китая на мировую экономику; индекс МосБиржи не удержал рубеж 3100 пунктов и скатился в район 3090 пунктов.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3093,07 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1527,49 пункта (-1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,1%.

Доллар вырос до 63,78 рубля (+0,31 рубля).

Подешевели акции "РусАла" (MOEX: RUAL) (-2,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1% и -0,7% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1%), "Мосбиржи" (-1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%, "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "Газпрома" (-0,7%).

Акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB) в начале торгов взлетели на 31% - до 0,00989 рубля, после чего к 11:10 МСК скатились до 0,00626 рубля (-17,1%). "Префы" компании подешевели на 31,2%.

Подросли акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,3%).

В США накануне биржи не работали в связи с празднованием Дня президентов, в Азии во вторник фондовые индексы снизились (японский Nikkei 225 просел на 1,4%, гонконгский Hang Seng снижается на 1,5%, но китайский Shanghai Composite вышел в плюс на 0,05%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,7-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

Пессимизма на рынки добавили новости от Apple Inc: компания предупредила инвесторов о том, что ее выручка во втором финансовом квартале (заканчивается 30 марта) не достигнет объявленных ранее значений из-за вспышки коронавируса.

ВВП Китая в первом квартале 2020 года может упасть на 2,5% по сравнению с предыдущим кварталом, считают эксперты Capital Economics. Они также отмечают, что спад в экономике начинает распространяться на другие страны через цепочки поставок. Capital Economics отмечает, что импорт в Южную Корею в первой декаде февраля упал на 50% в годовом выражении, что стало самым большим падением со времен азиатского финансового кризиса 1997 года.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени вторника (19:00 мск понедельника) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 72,436 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,868 тыс. случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР (смертность 2,6%). В больницах страны в настоящее время проходят курс лечения 58,016 тыс. человек, состояние более 11,7 тыс. больных оценивается как тяжелое. В то же время более 1,7 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

Нефть во вторник также возобновила снижение; трейдеры оценивают меры поддержки, нацеленные на смягчение влияния вспышки коронавируса на экономику. Цена Brent находится на $0,5 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в понедельник. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $56,79 за баррель (-1,5% и +0,6% в понедельник), апрельская цена WTI - $51,66 за баррель (-1,3% к уровню пятницы).

Трейдеры ожидают "V-образного" восстановления во всех секторах, которые были затронуты вспышкой коронавируса, пишут аналитики Citigroup, которые, в свою очередь, прогнозируют более длительное восстановление на товарных рынках. По их мнению, нефтяные цены останутся низкими в первой половине 2020 года и восстановятся к концу года. В феврале спрос в Китае может упасть примерно на 3,4 млн б/с, в то время как снижение в среднем составит 1,5 млн б/с в первом квартале и 0,4 млн б/с по итогам года.

По словам эксперта компании "БКС Брокер" Альберта Короева, рынок акций РФ вновь снижается во вторник на негативном внешнем фоне, при этом отдельные истории в секторе энергетики показали двузначные темпы роста. Акции "ТГК-2" за неделю выросли в 4 раза в отсутствие каких-либо важных корпоративных новостей, после чего во вторник ряд игроков начал фиксировать прибыль, и бумаги просели. Повышенный спрос наблюдается и в ряде других бумаг электроэнергетики.

На мировых площадках инвесторы продолжают переоценивать негативное влияние коронавируса на перспективы корпораций и мировой экономики. Во вторник продажи спровоцировала компания Apple, отозвав свой прогноз по выручке на I квартал в связи с влиянием эпидемии, отмечает эксперт.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также отмечает снижение индексов в Азии, где под давлением продаж оказался высокотехнологичный сектор после предупреждения Apple о вероятности недостижения прогнозов по квартальной выручке, в том числе ввиду ослабления спроса на продукцию в Китае. В КНР, тем временем, вернулись к торговому вопросу и представили список американских товаров, которые могут быть освобождены от более высоких импортных пошлин. Власти США, напротив, готовы ужесточить отношения с Китаем в контексте использования американского оборудования при производстве электронных компонентов.

Нефть Brent отступила вниз от района важного сопротивления $58 за баррель (средняя полоса Боллинджера дневного графика), способность отвоевать которые открыла бы ценам новые горизонты роста. Пока же на рынок вернулись страхи ослабления спроса из-за коронавируса.

Индексы МосБиржи и РТС продолжают движение в "боковиках", верхние границы которых представлены сопротивлениями 3130 и 1560 пунктов, а нижние расположены на уровнях 3050 и 1495 пунктов. В целом коронавирус способствует сохранению напряжения в секторе рисковых активов, в то время как цены на золото стремятся к отметке $1590 за тройскую унцию и поддерживают бумаги золотодобытчиков. Ориентир по индексу МосБиржи на вторник - 3070-3120 пунктов, считает аналитик.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, с технической точки зрения на рынке акций РФ ничего принципиально не изменилось: индекс МосБиржи продолжает оставаться в боковике с границами 3050-3140 пунктов.

Акции "ТГК-2" взлетели в цене в несколько раз с 10 февраля. Кто, почему так сильно и зачем разогнал эти малоликвидные бумаги - остается загадкой. Но покупать их сейчас не рекомендуется, поскольку с такой же быстротой они могут "схлопнуться" в 1,5-2 раза.

При ухудшении внешнего фона есть риск того, что индекс МосБиржи протестирует нижнюю границу боковика. Но для сильной коррекции с пробитием отметки 3050 пунктов поводов пока нет. Для "шортов" вновь можно попробовать использовать "Газпром" (MOEX: GAZP). Вызывает опасения и Сбербанк, который не смог удержать поддержку 252 руб. Также проседают акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) на фоне снижения цен на никель. Однако следует помнить, что настроения в последнее время меняются очень быстро и увлекаться "шортами" не стоит.

Что касается нефти, то, несмотря на утреннее снижение, краткосрочный тренд остается восходящим. Целью отскока после обвала Brent в район ниже $54 остается диапазон $58-58,5 за баррель. Пройти выше будет очень сложно в отсутствие новых драйверов и растущей уверенности, что экстренная встреча стран ОПЕК+ для снижения добычи не состоится, считает Антонов.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, острота восприятия проблемы коронавируса из Китая заметно снизилась, но тревоги остаются.

Настроения утром во вторник на рынках испортились после предупреждения компанией Apple о том, что она не сможет выполнить свои планы по выручке в I квартале из-за проблем с поставками комплектующих и слабого китайского спроса. В самом Китае заявляют, что со 2 марта начнут принимать заявки местных компаний на поставку американской продукции в беспошлинном режиме. Предварительный список американских товаров включает 696 наименований, включая свинину, сою, нефть и природный газ.

Число новых случаев заражения Covid-19 в Китае упало ниже 2 тыс. в сутки. Однако на рынке пока сомневаются, что проблема близка к преодолению. Нефть поддерживается тем фактом, что производство в ОПЕК снизилось само собой без официальных решений. В частности, продолжающаяся гражданская война в Ливии сократила производство, по заявлению Национальной нефтяной компании, до 135,7 тыс. б/с с прежних 1,2 млн б/с, отмечает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" кроме "ТГК-2" подешевели акции "Квадры" (MOEX: TGKD) (-5,6% и -9,9% "префы"), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-5%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-3,6%).

Лидерами роста выступили акции ПАО "МГТС" (MOEX: MGTS) (+9,1% и +2,4% "префы"), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+4,9%), ПАО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (+3,2%), "МРСК Северо-запада" (MOEX: MRKZ) (+2,6%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+0,4%).

Акции "КАМАЗа" и "Соллерса" растут с начала недели на фоне известий, что компании планируют создать альянс. Как сообщил "Интерфаксу" источник в автопроме, "стороны достигли принципиальной договоренности о создании альянса".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 8,85 млрд рублей (из них 1,683 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).