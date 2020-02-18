Рубль днем слегка ускорил снижение к доллару и евро на фоне усилившей падение нефти

Москва. 18 февраля. Доллар и евро немного повысили темпы роста на "Московской бирже" во вторник днем; рубль усилил снижение к бивалютной корзине на фоне ускорившей падение нефти и ослабления валют emerging markets.

Курс доллара США составил 63,78 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 31,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 69,05 руб./EUR1, подорожав на 32 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 31,73 копейки - до 66,15 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 19 февраля на 46,13 копейки, до 63,7698 руб./$1, и увеличил курс евро на 46,81 копейки, до 69,0882 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного усилил темпы снижения к доллару и евро на дневных торгах на фоне негативной динамики цен на нефть и ослабления валют emerging markets. Инвесторы продолжают оценивать потенциальный ущерб от коронавируса для глобальной экономики и прибыли компаний после того, как американская компания Apple сообщила о том, что квартальная выручка будет ниже ожиданий именно из-за вспышки заболевания.

Apple сообщила, что все мощности по производству iPhone находятся за пределами провинции Хубэй, которая является эпицентром заболевания, и все они возобновили работу. Однако предприятия восстанавливают деятельность более медленными темпами, чем ожидалось. Это стало причиной временного ограничения поставок смартфонов по всему миру.

ВВП Китая в первом квартале 2020 года может упасть на 2,5% по сравнению с предыдущим кварталом, считают эксперты Capital Economics. Они также отмечают, что спад в экономике начинает распространяться на другие страны через цепочки поставок.

В понедельник Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) объявил о новых мерах поддержки экономики в условиях распространения коронавируса, включая снижение ставок по кредитам, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF).

Власти Сингапура объявили во вторник о выделении 6,4 млрд сингапурских долларов ($4,6 млрд) для борьбы с коронавирусом и поддержки экономики. Министр финансов страны Хэн Сви Кит заявил в парламенте, что 800 млн сингапурских долларов будет выделено министерству здравоохранения на борьбу с распространением коронавируса, еще 5,6 млрд сингапурских долларов пойдет на поддержку бизнеса и потребителей.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени вторника (19:00 МСК понедельника) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 72,436 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,868 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

Биржи в США в понедельник были закрыты в связи с праздником (День президентов).

"Внешний фон складывается без поводов для укрепления, и рубль торгуется в тренде с остальными валютами развивающихся стран, большинство которых (китайский юань, южноафриканский рэнд, турецкая лира и все основные азиатские валюты) сегодня находятся в "красной зоне". Фактор приближения налоговых платежей, пик которых приходится на 25 февраля, пока не оказывает значимой поддержки российской валюте. Сегодняшний день не богат на значимые события, поэтому рубль продолжит следовать динамике прочих рисковых активов, стараясь сохраниться ниже отметки 64 в паре с долларом и 69 в паре с евро. Завтра умеренную поддержку рублю могут оказать очередные аукционы по размещению ОФЗ", - отмечает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

"Основным фактором, влияющим на динамику национальной валюты, остается аппетит к риску со стороны глобальных инвесторов. В среднесрочной перспективе рынок будет оценивать статистику за январь-февраль, пытаясь понять масштаб влияния коронавируса на мировую экономику. В этих условиях нервозность будет сохраняться, что ограничит возможности для укрепления рубля. Более того, сальдо текущего счета платежного баланса будет сжиматься под действием сезонности, что будет повышать чувствительность рубля к потокам капитала", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть ускорили снижение в ходе торгов во вторник на фоне появления новых поводов для беспокойства в отношении влияния вспышки коронавируса на нефтяной спрос. Цена Brent во вторник перешла к снижению после пяти дней роста - наиболее продолжительного периода повышения с начала года.

Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подешевели на 2,05% - до $56,49 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снижаются к этому времени на 1,82% - до $51,37 за баррель.

Трейдеры ожидают "V-образного" восстановления во всех секторах, которые были затронуты вспышкой коронавируса, пишут аналитики Citigroup, которые, в свою очередь, прогнозируют более длительное восстановление на товарных рынках.

По их мнению, нефтяные цены останутся низкими в первой половине 2020 года и восстановятся к концу года. В феврале спрос в Китае может упасть примерно на 3,4 млн б/с, в то время как снижение в среднем составит 1,5 млн б/с в первом квартале и 0,4 млн б/с по итогам года.

Вспышка вируса привела к ограничению поездок, а китайские нефтеперерабатывающие заводы продолжают снижать объемы переработки. Как минимум две трейдинговые компании арендовали нефтехранилища в Южной Корее, другие оценивают возможность хранить запасы в танкерах на фоне того, как вирус угрожает привести к избытку предложения на рынке, пишет Bloomberg.

Банк России 18 февраля провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 170 млрд рублей (при лимите 2 трлн 170 млрд рублей и общем спросе 2 трлн 440,1 млрд рублей) в среднем по ставке 5,96% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 11 февраля, банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 30,8 млрд рублей (при лимите 2 трлн 130 млрд рублей и общем спросе 2 трлн 30,8 млрд рублей) в среднем по ставке 5,95% годовых.

ЦБ РФ в целях абсорбирования структурного профицита банковской ликвидности 18 февраля также разместил 30-й выпуск купонных облигаций (КОБР). Выпуск был размещен в объеме 11 млрд 497,8 млн рублей (при лимите 259 млрд 194,1 млн рублей). Цена отсечения была определена на уровне 100,0000% от номинала. Средневзвешенная цена аукциона - 100,0003% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на отметке 6,09% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,17% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца уменьшились также на 1 б.п. - до 6,22% и 6,27% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 6,3% годовых.