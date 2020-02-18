Рубль падает к доллару и евро на старте торгов на фоне дешевеющей нефти и ослабления валют emerging markets

Москва. 18 февраля. Доллар и евро растут на "Московской бирже" во вторник утром; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне ослабления валют emerging markets и негативной динамики цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,62-63,73 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,66 руб./$1 (+19 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 68,92 руб./EUR1 (также +19 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на те же 19 копеек к уровню закрытия понедельника, до 66,03 рубля.

Доллар при этом оказался на 34,9 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 29,99 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль падает к доллару и евро на старте торгов вторника. Инвесторы продолжают оценивать потенциальный ущерб от коронавируса для глобальной экономики и прибыли компаний после того, как американская компания Apple сообщила о том, что квартальная выручка будет ниже ожиданий именно из-за вспышки заболевания.

ВВП Китая в первом квартале 2020 года может упасть на 2,5% по сравнению с предыдущим кварталом, считают эксперты Capital Economics. Они также отмечают, что спад в экономике начинает распространяться на другие страны через цепочки поставок.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени вторника (19:00 МСК понедельника) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 72,436 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,868 тыс. случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

Биржи в США в понедельник были закрыты в связи с праздником (День президентов).

Цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, трейдеры оценивают меры поддержки, нацеленные на смягчение влияния вспышки коронавируса на экономику.

Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК упали на 1,01% - до $57,09 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) дешевеют к этому времени на 0,69% - до $51,96 за баррель.

Трейдеры ожидают "V-образного" восстановления во всех секторах, которые были затронуты вспышкой коронавируса, пишут аналитики Citigroup, которые, в свою очередь, прогнозируют более длительное восстановление на товарных рынках.

По их мнению, нефтяные цены останутся низкими в первой половине 2020 года и восстановятся к концу года. В феврале спрос в Китае может упасть примерно на 3,4 млн б/с, в то время как снижение в среднем составит 1,5 млн б/с в первом квартале и 0,4 млн б/с по итогам года.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) накануне снизил ставку по кредитам, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), чтобы уменьшить стоимость заимствования для бизнеса в условиях распространения коронавируса. Помимо этого, НБК влил 200 млрд юаней ($28,62 млрд) в банковскую систему в рамках MLF и еще 100 млрд юаней за счет семидневных операций обратного РЕПО.

Власти Сингапура планируют выделить бюджетные средства, чтобы смягчить спад в туризме и торговле, пишет Bloomberg.