"БКС Глобал Маркетс" снизил рекомендацию для акций Ростелекома до "продавать" в связи с ростом котировок

"БКС Глобал Маркетс" повысил прогнозную стоимость акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) с 91 рубля до 95 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Между тем рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с "держать" до "продавать".

"Мы понижаем рекомендацию для бумаг "Ростелекома" после недавнего ралли, которое мы считаем фундаментально неоправданным", - пишут эксперты.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Ростелекома", основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет 89,23 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 90,51 рубля за штуку.