Золото будет консолидироваться в ближайшие месяцы - Julius Baer

Аналитики Julius Baer ожидают консолидацию на рынке золота в ближайшие несколько месяцев, говорится в комментарии компании.

"Ключевые факторы, которые влияют на котировки золота, в настоящее толкают их в разных направлениях, что говорит о расколе мнений на финансовых рынках об экономических последствиях коронавируса. Мы по-прежнему ожидаем краткосрочного и временного эффекта и прогнозируем, что экономика восстановится к лету. Таким образом, мы ожидаем консолидацию цен на золото в ближайшей перспективе, однако в среднесрочной и долгосрочной перспективах цены на драгоценный металл должны возобновить рост", - пишет руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Карстен Менке.