Индекс Мосбиржи до конца вторника удержится в диапазоне 3080-3110 пунктов - ИК "Фридом Финанс"

Российский рынок ослаб под давлением динамики на ведущих фондовых площадках мира, которые во вторник находятся в "красной зоне". Фактор китайского вируса вновь напомнил о себе, после того как Apple скорректировала прогноз по продажам из-за перебоев в работе заводов Foxconn. В "красной зоне" компании нефтяного сектора, а также энергетики. "Индекс Мосбиржи, по нашему мнению, до конца дня удержится в диапазоне 3080-3110 пунктов", - пишут аналитики ИК "Фридом Финанс"