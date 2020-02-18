Уралсиб ждет размещения нового выпуска "Газпром нефти" серии 003Р-03R посередине ориентира ставки первого купона в 6,3–6,4%

Аналитики Уралсиба ждут формирования книги заявок по новому выпуску "Газпром нефти" серии 003Р-03R посередине ориентира ставки первого купона, определенной в диапазоне 6,3–6,4% годовых.

"Газпром нефть" (ВВВ-/Ваа2/ВВВ) во вторник открыл книгу заявок на новый выпуск серии 003Р-03R объемом 10 млрд руб., "букбилдинг" будет проходить с 11:00 до 15:00 мск. Бумага будет пятилетней и без оферты. В ходе премаркетинга ориентир ставки первого купона был определен в диапазоне 6,3–6,4% годовых, что предполагает доходность к погашению 6,45–6,56% годовых и спред над кривой ОФЗ примерно 70–80 б.п., отмечают аналитики Уралсиба.

"В предыдущий раз "Газпром нефть" выходила на первичный рынок в декабре прошлого года, разместив десятилетнюю бумагу серии 003Р-02R на 20 млрд руб. под ставку купона 7,15% годовых, которая сейчас на вторичном рынке торгуется с доходностью 6,8% годовых и премией к ОФЗ около 85 б.п. Учитывая, что новый выпуск будет менее длинным, чем 003Р-02R, премия к ОФЗ у него должна сложиться в районе 75 б.п. Соответственно, мы ждем формирования книги заявок по середине маркетируемого диапазона. Размещение выпуска на бирже запланировано на 27 февраля", - пишет аналитик Ольга Стерина.