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Главная / Мнения аналитиков / Уралсиб оценивает справедливую доходность нового выпуска GAZPRU‘30 примерно в 3,3%
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18 февраля 2020 года 13:01
Уралсиб оценивает справедливую доходность нового выпуска GAZPRU‘30 примерно в 3,3%
Аналитики Уралсиба оценивают справедливую доходность нового выпуска GAZPRU‘30 примерно в 3,3%, при этом ожидается высокий спрос со стороны инвесторов на этот выпуск, поэтому не исключено, что в итоге доходность может сложиться ниже данного уровня, сообщается в обзоре корпорации. Ожидается "прайсинг" нового долларового выпуска GAZPRU‘30 во вторник, отмечают аналитики Уралсиба. "Срок его обращения составит 10 лет. Эмитент выбирал между 10 и 12 годами, но решил остановиться на более коротком выпуске. Причиной, возможно, стало увеличения наклона собственной кривой евробондов после восьмилетнего срока. На кривой газового монополиста наиболее близким к GAZPRU‘30 является выпуск GAZPRU’28 (YTM 3,09%), z-спред которого составляет 162 б.п. (+50 б.п. к суверенному). На данном участке кривой каждый дополнительный год дюрации мы оцениваем приблизительно в 9–10 б.п. Таким образом, исходя из доходности десятилетних долларовых "свопов" справедливая доходность GAZPRU’30 должна составлять порядка 3,3%. При этом мы ожидаем высокого спроса со стороны инвесторов на этот выпуск, поэтому не исключаем, что в итоге доходность может сложиться ниже данного уровня", - пишут специалисты Уралсиба.
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Компании упоминаемые в новости: Газпром
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