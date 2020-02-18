Диапазон в 63-64 руб./$ остается актуальным - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль во вторник утром возглавлял ослабление валют развивающихся стран, курс подрос до 63,8 руб./$. В условиях сохраняющейся высокой неопределенности диапазон в 63-64 руб./$ остается актуальным, а основным фактором, влияющим на динамику национальной валюты, остается "аппетит" к риску со стороны глобальных инвесторов, указывают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"В среднесрочной перспективе рынок будет оценивать статистику за январь-февраль, пытаясь понять масштаб влияния коронавируса на мировую экономику. В этих условиях нервозность будет сохраняться, что ограничит возможности для укрепления рубля. Более того, сальдо текущего счета платежного баланса будет сжиматься под действием сезонности, что будет повышать чувствительность рубля к потокам капитала", - пишут специалисты банка.