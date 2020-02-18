Нефтяной рынок: преобладают страхи по поводу спроса на энергоносители - "Нордеа банк"

Ослабление "аппетита" к рисковым активам происходит на фоне повышенных ожиданий того, что распространение коронавируса в Китае будет иметь весьма негативные последствия для реальной экономический активности, на этом фоне на нефтяном рынке преобладают страхи по поводу спроса на энергоносители, говорится в обзоре "Нордеа банка".

Нефтяные котировки в утренние часы вторника находились под давлением вместе с прочими высокодоходными активами на фоне ухудшения настроений участников финансовых рынков, констатируют аналитики "Нордеа банка". Контракты на Brent торгуются вблизи отметки $57/bbl, WTI - $51,6/bbl.

Ослабление "аппетита" к рисковым активам происходит на фоне повышенных ожиданий того, что распространение коронавируса в Китае будет иметь весьма негативные последствия для реальной экономический активности как в КНР, так и в остальном мире. На этом фоне на нефтяном рынке преобладают страхи по поводу спроса на энергоносители, которые негативно влияют на динамику котировок. Дополнительное давление на рисковые активы оказывают сообщения о том, что США изучают новые ограничения на экспорт технологий в Китай с целью сдерживания китайского технологического развития. "И хотя эти сообщения пока не были подтверждены официально, такой новостной фон также негативно влияет на нефтяные котировки и "аппетит" к риску. В случае сохранения негативного новостного фона сегодня цены на нефть останутся под давлением", - отмечают специалисты "Нордеа банка".