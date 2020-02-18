Рубль постарается остаться ниже отметки 64 в паре с долларом и 69 в паре с евро - "Нордеа банк"

Рубль во вторник продолжит следовать динамике прочих рисковых активов, стараясь сохраниться ниже отметки 64 в паре с долларом и 69 в паре с евро, говорится в обзоре "Нордеа банка".

Рубль начал торги вторника ослаблением на 0,5% в основных валютных парах. Внешний фон складывается без поводов для укрепления, и рубль торгуется в тренде с остальными валютами развивающихся стран, большинство которых (китайский юань, южноафриканский ранд, турецкая лира и все основные азиатские валюты) находятся в "красной зоне", констатируют аналитики "Нордеа банка".

Фактор приближения налоговых платежей, пик которых приходится на 25 февраля, пока не оказывает значимой поддержки российской валюте.

"Вторник не богат на значимые события, поэтому рубль продолжит следовать динамике прочих рисковых активов, стараясь сохраниться ниже отметки 64 в паре с долларом и 69 в паре с евро. В среду умеренную поддержку рублю могут оказать очередные аукционы по размещению ОФЗ", - считают специалисты банка.