EUR/USD может совершить коррекционный отскок в направлении 1,0890-1,0920 - ГК "ФИНАМ"

Пара EUR/USD может совершить коррекционный отскок в направлении 1,0890-1,0920, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ".

Единая европейская валюта во вторник утром торгуется в небольшом "минусе", продолжая тенденцию понедельника, констатирует аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Вадим Сысоев.

EUR/USD в понедельник в течение всей торговой сессии формировала вялотекущее нисходящее движение в направлении коридора 1,082-1,083. При этом активность торгов была крайне низкой, что было связано с праздником в США. При этом специалист ГК отмечает, что поддержку доллару продолжают оказывать напряженная ситуация с распространением коронавируса в Китае, а также заявления Дональда Трампа о том, что будет опубликовано новое предложение об еще одном снижении налогов для среднего класса до ноябрьских выборов президента США.

Участникам рынка во вторник стоит проследить за статистикой по индексу текущих условий ZEW и индексу экономических ожиданий инвесторов ZEW в Германии. Согласно ожиданиям ГК "ФИНАМ", первый показатель в феврале составил -10,3 пункта, а второй показатель за аналогичный период составил 21,5 пункта. В США будет обнародован индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка. Аналитики ожидают, что в феврале показатель достиг 5 пунктов. Также во вторник состоится выступление члена правления ЕЦБ Фабио Панетты.

"На 4-часовом срезе валютная пара EUR/USD торгуется в рамках узкого нисходящего канала, находясь около его верхней границы. Стохастические линии находятся в благоприятном для покупки положении и расположены чуть выше зоны перепроданности, поэтому ожидается выход наверх из нисходящего канала и соответственно коррекционный отскок в направлении 1,0890-1,0920", - указывает В. Сысоев.