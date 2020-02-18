Коронавирус давит на корпоративный сектор - "БКС Глобал Маркетс"

Коронавирус давит на корпоративный сектор, некоторые участники рынка могут сделать ставку на V-образное восстановление экономики, говорится в комментарии "БКС Глобал Маркетс".

Новыми "жертвами" коронавируса стали Apple и HSBC, отмечают аналитики "БКС Глобал Маркетс". Apple предупредила о временном ограничении поставок iPhone из-за сложностей в работе предприятий-поставщиков в Китае и заявила, что выручка окажется хуже ожиданий в свете снижения спроса в КНР. Британский банк HSBC также сообщил, что показатели за 1К20 могут оказаться по давлением из-за вспышки вируса. Между тем власти Китая сообщили, что число новых случаев заражения за сутки впервые в текущем году опустились ниже 2 000.

Хотя ситуация еще не взята под контроль, во вторник некоторые участники рынка могут сделать ставку на V-образное восстановление экономики, считают в "БКС Глобал Маркетс".