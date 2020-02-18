Рынок акций откроется во вторник снижением в районе 0,4-0,5% - Алор Брокер

Рынок акций откроется во вторник снижением в районе 0,4-0,5%, но для сильной коррекции с пробитием отметки 3050 пунктов по индексу Мосбиржи поводов пока нет, говорится в комментарии Алор Брокер.

"Внешний фон во вторник с утра резко ухудшился: американские фьючерсы падают на полпроцента, около процента теряет нефть. Никаких серьезных поводов для такого снижения нет, и пока оно рассматривается как коррекция американских индексов после сильного роста прошлой недели. Так что откроемся мы снижением в районе 0,4-0,5%. При ухудшении внешнего фона есть риск того, что индекс Мосбиржи протестирует нижнюю границу "боковика" (3050-3140 пунктов). Но для сильной коррекции с пробитием отметки 3050 пунктов поводов пока нет", - указывает аналитик Алексей Антонов.