Старт торгов индекса Мосбиржи во вторник пройдет с понижением - ИК "Алго Капитал"

Старт торгов индекса Мосбиржи во вторник пройдет с понижением в пределах 0,2-0,5%, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,2-0,5%, вблизи отметки 3100 пунктов. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 3090, 3080 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3110, 3120 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он может найти временную поддержку вблизи уровня открытия", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики на вторник не запланировано. Поэтому во второй половине дня участники российских торгов будут ориентироваться на характер открытия рынка акций США и на динамику нефтяных фьючерсов, отмечает В. Манжос.