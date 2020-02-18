Продажи в рубле будут преобладать в начале сессии вторника - Промсвязьбанк

Продажи в рубле будут преобладать в начале сессии вторника, что позволит доллару уже в первые минуты подтянуться в район 63,6 рубля, считает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

"Перед открытием российского рынка для рубля сложился умеренно негативный внешний фон. Отступление на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,9%, вернувшись в район 57 долларов, а также ослабление валют развивающихся стран, теряющих в пределах 0,3%, окажут давление на российскую валюту. В результате в начале сессии продажи в рубле будут преобладать, что позволит доллару уже в первые минуты подтянуться в район 63,6 рубля, - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. - В дальнейшем негативные настроения в рубле могут сохраниться на фоне роста опасений относительно влияния коронавируса на мировую экономику, что способствует снижению аппетита к рисковым активам, включая валюты EM и энергоносители. При этом в рамках предстоящей сессии ожидаем сохранения американской валютой позиций в диапазоне 63,2-64,4 рубля".