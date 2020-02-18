Утренние прогнозы: небольшие потери

По мнению аналитиков, во вторник отечественный рынок акций откроет торговую сессию снижением из-за ухудшения внешнего фона.

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,2-0,5%, вблизи отметки 3100 пунктов. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 3090, 3080 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3110, 3120 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он может найти временную поддержку вблизи уровня открытия".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон во вторник с утра резко ухудшился: американские фьючерсы падают на полпроцента, около процента теряет нефть. Никаких серьезных поводов для такого снижения нет, и пока оно рассматривается как коррекция американских индексов после сильного роста прошлой недели. Так что откроемся мы снижением в районе 0,4-0,5%. При ухудшении внешнего фона есть риск того, что индекс Мосбиржи протестирует нижнюю границу "боковика" (3050-3140 пунктов). Но для сильной коррекции с пробитием отметки 3050 пунктов поводов пока нет".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Российский рынок может потерять в начале вторника от 0,5% по индексу Мосбиржи".