18 февраля 2020 года 09:44
Утренние прогнозы: небольшие потери
По мнению аналитиков, во вторник отечественный рынок акций откроет торговую сессию снижением из-за ухудшения внешнего фона.
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,2-0,5%, вблизи отметки 3100 пунктов. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 3090, 3080 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3110, 3120 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он может найти временную поддержку вблизи уровня открытия".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон во вторник с утра резко ухудшился: американские фьючерсы падают на полпроцента, около процента теряет нефть. Никаких серьезных поводов для такого снижения нет, и пока оно рассматривается как коррекция американских индексов после сильного роста прошлой недели. Так что откроемся мы снижением в районе 0,4-0,5%. При ухудшении внешнего фона есть риск того, что индекс Мосбиржи протестирует нижнюю границу "боковика" (3050-3140 пунктов). Но для сильной коррекции с пробитием отметки 3050 пунктов поводов пока нет".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Российский рынок может потерять в начале вторника от 0,5% по индексу Мосбиржи".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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18 февраля 2020 года 19:40
Москва. 18 февраля. Доллар и евро ускорили повышение на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль несколько усилил снижение к бивалютной корзине после появления новости о включении "дочки" "Роснефти" в санкционный список США. читать дальше
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18 февраля 2020 года 19:35
Москва. 18 февраля. Рынок акций РФ во вторник откатился к уровню недельной давности по индексу МосБиржи на фоне снижения внешних фондовых площадок из-за сохраняющихся опасений негативного влияния вспышки коронавируса из Китая на мировую экономику; в конце торгов откат был сдержан наметившейся коррекции в нефти. читать дальше
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18 февраля 2020 года 18:50
Москва. 18 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник умеренно подросли вслед за ценовым ростом американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне возросшего спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы из-за опасений негативного влияния китайского коронавируса на темпы роста мировой экономики. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительные. читать дальше
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18 февраля 2020 года 18:46
Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии вторника оставались в "минусе" и были склонны к движению в район нижних границ краткосрочных "боковиков", расположенных на уровнях 3050 и 1495 пунктов, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Быки" все еще не готовы к широкомасштабным... читать дальше
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18 февраля 2020 года 18:20
Акции и расписки HSBC остаются привлекательными в долгосрочной перспективе, но только в качестве дивидендной бумаги, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс".
При росте общей выручки на 5,9%, до $55,4 млрд, HSBC сократил доналоговую прибыль на 33%, до $13,3 млрд, а чистую прибыль на 53% до $6... читать дальше
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18 февраля 2020 года 17:54
Аналитики "БКС Премьер" считают, что курс рубля в среду будет формироваться в диапазоне 62,8-64 за доллар, говорится в их комментарии.
"Что касается российских рынков и их краткосрочной перспективы, то мы полагаем, что риски рублевой стабильности остаются весьма сдержанными. Аукционы ОФЗ в... читать дальше
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18 февраля 2020 года 17:34
Аналитики Julius Baer ожидают консолидацию на рынке золота в ближайшие несколько месяцев, говорится в комментарии компании.
"Ключевые факторы, которые влияют на котировки золота, в настоящее толкают их в разных направлениях, что говорит о расколе мнений на финансовых рынках об экономических... читать дальше
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18 февраля 2020 года 17:18
"БКС Глобал Маркетс" повысил прогнозную стоимость акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) с 91 рубля до 95 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.
Между тем рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с "держать" до "продавать".
"Мы понижаем рекомендацию для бумаг "Ростелекома"... читать дальше
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18 февраля 2020 года 16:39
Экономические последствия коронавируса остаются центральной темой для участников финансовых рынков. Но, отмечает экономист "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон, несмотря на вызванные эпидемией и всем хорошо известные проблемы (такие как ухудшение динамики международной торговли, падение производства и... читать дальше
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18 февраля 2020 года 16:04
Рубль на текущей неделе в зависимости от внешней ситуации может как укрепиться до 63 за доллар, так и ослабнуть ниже 64, сообщается в комментарии "Открытие Брокер".
Рубль терял во вторник свои позиции на общем негативе, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. К середине... читать дальше
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18 февраля 2020 года 15:42
Российский рынок ослаб под давлением динамики на ведущих фондовых площадках мира, которые во вторник находятся в "красной зоне". Фактор китайского вируса вновь напомнил о себе, после того как Apple скорректировала прогноз по продажам из-за перебоев в работе заводов Foxconn. В "красной зоне"... читать дальше
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18 февраля 2020 года 15:33
Москва. 18 февраля. Доллар и евро немного повысили темпы роста на "Московской бирже" во вторник днем; рубль усилил снижение к бивалютной корзине на фоне ускорившей падение нефти и ослабления валют emerging markets. читать дальше
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18 февраля 2020 года 14:43
"Газпром" маркетирует новый выпуск долларовых еврооблигаций на срок от 10 до 12 лет. "Мы считаем справедливой YTM 3,50-3,55% для 10-летних бумаг, а для 12 - 3,75-3,80%. Глобальное принятие риска - благоприятный момент для размещения евробондов на такой срок, ждем высокого спроса", - говорится в... читать дальше
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18 февраля 2020 года 14:10
Чистая прибыль "Роснефти" (MOEX: ROSN) в четвертом квартале 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 40% - до 152 млрд рублей, свидетельствуют данные опроса "Интерфакса" среди 12 инвесткомпаний и банков,
В свою очередь BP как владелец 19,75% "Роснефти" ранее оценила... читать дальше
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18 февраля 2020 года 13:44
Аналитики Уралсиба ждут формирования книги заявок по новому выпуску "Газпром нефти" серии 003Р-03R посередине ориентира ставки первого купона, определенной в диапазоне 6,3–6,4% годовых.
"Газпром нефть" (ВВВ-/Ваа2/ВВВ) во вторник открыл книгу заявок на новый выпуск серии 003Р-03R объемом 10 млрд... читать дальше
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