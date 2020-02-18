.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут снизиться под давлением внешнего негатива
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в январе замедлился до 1,1%
В январе рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 1,1% после повышения на 1,7% в декабре. Результат оказался хуже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 1,8%.
 
Правительство против отмены моратория на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Правительство РФ направило отрицательное заключение на законопроект, которым предлагается отменить введенный с 2016 года мораторий на индексацию пенсий работающим пенсионерам. Законопроект внес в Госдуму член Совета Федерации Василий Иконников....
 
Обязательную маркировку обуви просят отсрочить до сентября
Ассоциация развития технологий маркировки и прослеживаемости "Альянс форта" попросила министра промышленности и торговли Дениса Мантурова перенести введение обязательной маркировки обуви с 1 марта на 1 сентября 2020 г. Письмо, под которым...
 
Госдума может запретить отключать услуги ЖКХ должникам
Госдума рассмотрит поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса, запрещающие отключать услуги ЖКХ за долги. Правовое управление Госдумы не нашло замечаний к законопроекту, разработанному депутатом Алексеем Куринным. Парламентарий предлагает закрепить в...
 
18 февраля 2020 года 09:59

Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 18 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут чуть снизиться под давлением наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики.

Фондовые биржи в США в понедельник были закрыты в связи с праздником (День президентов).

При этом рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов во вторник. Японский индекс Nikkei 225 упал 18 февраля на 1,45%. Акции азиатских технологических компаний дешевеют, после того как американская Apple Inc. предупредила инвесторов о том, что ее выручка во втором финансовом квартале (заканчивается 30 марта) не достигнет объявленных ранее значений из-за вспышки коронавируса. Китайский индекс Shanghai Composite к 08:57 мск снизился на 0,12%, гонконгский Hang Seng - на 1,3%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 09:12 мск опустилось на 1,49%. Австралийский S&P/ASX 200 к закрытию торгов снизился на 0,16%.

Инвесторы продолжают оценивать влияние вспышки коронавируса на экономику. ВВП Китая в первом квартале 2020 года может упасть на 2,5% по сравнению с предыдущим кварталом, считают эксперты Capital Economics. Они также отмечают, что спад в экономике начинает распространяться на другие страны через цепочки поставок. Capital Economics отмечает, что импорт в Южную Корею в первую декаду февраля упал на 50% в годовом выражении, что стало самым большим падением со времен азиатского финансового кризиса 1997 года.

Одним из примеров последствий вспышки коронавируса для экономики является отмена запланированного на апрель автосалона в Пекине. Организаторы мероприятия указали, что решение принято, "чтобы обеспечить эффективным образом здоровье и безопасность как участников выставки, так и ее посетителей". Планировалось, что автосалон состоится в период с 21 по 30 апреля. Новые даты проведения мероприятия будут объявлены позднее.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени вторника (19:00 мск понедельника) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 72,436 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,868 тыс. случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

В свою очередь цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, трейдеры оценивают меры поддержки, нацеленные на смягчение влияния вспышки коронавируса на экономику. Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подешевели на 0,97% - до $57,11 за баррель. В понедельник их цена поднялась на 0,61%, составив на закрытие $57,67 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром снижаются на 0,65% - до $51,98 за баррель.

Трейдеры ожидают "V-образного" восстановления во всех секторах, которые были затронуты вспышкой коронавируса, пишут аналитики Citigroup, которые, в свою очередь, прогнозируют более длительное восстановление на товарных рынках. По их мнению, нефтяные цены останутся низкими в первой половине 2020 года и восстановятся к концу года. В феврале спрос в Китае может упасть примерно на 3,4 млн б/с, в то время как снижение в среднем составит 1,5 млн б/с в первом квартале и 0,4 млн б/с по итогам года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 12,775 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,526 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 февраля снизился всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 109,63 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (15-17 февраля) 0,03%, поднявшись до 668,4 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ВЭБ.РФ-18" (+3,43%), "Транснефть-001P-08" (+0,49%) и "РЖД-23" (+0,35%), а в лидерах снижения - облигации "Магнит-003Р-03" (-1,65%), "РЖД-001P-05R" (-0,68%) и "Сбербанк-001Р-SBER12" (-0,55%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) планирует провести 20 февраля сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-002P-01 объемом не менее 15 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона - 6,3-6,4% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 6,4-6,5% годовых. Техразмещение предварительно запланировано на 5 марта. Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в конце декабря 2019 года, разместив выпуск 3-летних облигаций объемом 10 млрд рублей по ставке 6,6% годовых.

ГК "Самолет" планирует 27 февраля провести сбор заявок на 3-летние облигации объемом от 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 10,75-11,25% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 11,04-11,57% годовых. В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в октябре прошлого года. Компания разместила 3-летние облигации на 3 млрд рублей по ставке 12% годовых.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) определило ставку 28-го купона облигаций 23-й и 28-й серий в размере 3,4% годовых. "ФСК ЕЭС" разместила облигации 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 8,4% годовых. Ставка 2-140-го купонов рассчитывается как индекс потребительских цен + 1%. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в случае достижения или превышения процентной ставкой уровня 10% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
18 февраля 2020 года 19:40
Рубль вечером усилил снижение к доллару и евро на новостях о включении "дочки" Роснефти в санкционный список США
Москва. 18 февраля. Доллар и евро ускорили повышение на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль несколько усилил снижение к бивалютной корзине после появления новости о включении "дочки" "Роснефти" в санкционный список США.    читать дальше
.
18 февраля 2020 года 19:35
Рынок акций РФ во вторник откатился к уровням недельной давности по индексу МосБиржи
Москва. 18 февраля. Рынок акций РФ во вторник откатился к уровню недельной давности по индексу МосБиржи на фоне снижения внешних фондовых площадок из-за сохраняющихся опасений негативного влияния вспышки коронавируса из Китая на мировую экономику; в конце торгов откат был сдержан наметившейся коррекции в нефти.    читать дальше
.
18 февраля 2020 года 18:50
Цены евробондов РФ во вторник умеренно подросли вслед за UST на фоне возросшего спроса на "защитные" активы
Москва. 18 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник умеренно подросли вслед за ценовым ростом американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне возросшего спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы из-за опасений негативного влияния китайского коронавируса на темпы роста мировой экономики. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительные.    читать дальше
.
18 февраля 2020 года 18:46
Ориентир по индексу Мосбиржи на среду - 3050-3110 пунктов - ИК "Велес Капитал"
Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии вторника оставались в "минусе" и были склонны к движению в район нижних границ краткосрочных "боковиков", расположенных на уровнях 3050 и 1495 пунктов, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Быки" все еще не готовы к широкомасштабным...    читать дальше
.
18 февраля 2020 года 18:20
Акции и расписки HSBC остаются привлекательными в долгосрочной перспективе, но только в качестве дивидендной бумаги - ИК "Фридом Финанс"
Акции и расписки HSBC остаются привлекательными в долгосрочной перспективе, но только в качестве дивидендной бумаги, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". При росте общей выручки на 5,9%, до $55,4 млрд, HSBC сократил доналоговую прибыль на 33%, до $13,3 млрд, а чистую прибыль на 53% до $6...    читать дальше
.
18 февраля 2020 года 17:54
Курс рубля в среду будет формироваться в диапазоне 62,8-64 за доллар - БКС
Аналитики "БКС Премьер" считают, что курс рубля в среду будет формироваться в диапазоне 62,8-64 за доллар, говорится в их комментарии. "Что касается российских рынков и их краткосрочной перспективы, то мы полагаем, что риски рублевой стабильности остаются весьма сдержанными. Аукционы ОФЗ в...    читать дальше
.
18 февраля 2020 года 17:34
Золото будет консолидироваться в ближайшие месяцы - Julius Baer
Аналитики Julius Baer ожидают консолидацию на рынке золота в ближайшие несколько месяцев, говорится в комментарии компании. "Ключевые факторы, которые влияют на котировки золота, в настоящее толкают их в разных направлениях, что говорит о расколе мнений на финансовых рынках об экономических...    читать дальше
.
18 февраля 2020 года 17:18
"БКС Глобал Маркетс" снизил рекомендацию для акций Ростелекома до "продавать" в связи с ростом котировок
"БКС Глобал Маркетс" повысил прогнозную стоимость акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) с 91 рубля до 95 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Между тем рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с "держать" до "продавать". "Мы понижаем рекомендацию для бумаг "Ростелекома"...    читать дальше
.
18 февраля 2020 года 16:39
Текущий оптимизм плохо согласуется с поступающей статистикой - "ВТБ Капитал"
Экономические последствия коронавируса остаются центральной темой для участников финансовых рынков. Но, отмечает экономист "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон, несмотря на вызванные эпидемией и всем хорошо известные проблемы (такие как ухудшение динамики международной торговли, падение производства и...    читать дальше
.
18 февраля 2020 года 16:04
Рубль на текущей неделе может как укрепиться до 63 за доллар, так и ослабнуть ниже 64 - "Открытие Брокер"
Рубль на текущей неделе в зависимости от внешней ситуации может как укрепиться до 63 за доллар, так и ослабнуть ниже 64, сообщается в комментарии "Открытие Брокер". Рубль терял во вторник свои позиции на общем негативе, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. К середине...    читать дальше
.
18 февраля 2020 года 15:42
Индекс Мосбиржи до конца вторника удержится в диапазоне 3080-3110 пунктов - ИК "Фридом Финанс"
Российский рынок ослаб под давлением динамики на ведущих фондовых площадках мира, которые во вторник находятся в "красной зоне". Фактор китайского вируса вновь напомнил о себе, после того как Apple скорректировала прогноз по продажам из-за перебоев в работе заводов Foxconn. В "красной зоне"...    читать дальше
.
18 февраля 2020 года 15:33
Рубль днем слегка ускорил снижение к доллару и евро на фоне усилившей падение нефти
Москва. 18 февраля. Доллар и евро немного повысили темпы роста на "Московской бирже" во вторник днем; рубль усилил снижение к бивалютной корзине на фоне ускорившей падение нефти и ослабления валют emerging markets.    читать дальше
.
18 февраля 2020 года 14:43
"БКС Глобал Маркетс" ждет очень высокого спроса на новый выпуск долларовых еврооблигаций Газпрома сроком от 10 до 12 лет
"Газпром" маркетирует новый выпуск долларовых еврооблигаций на срок от 10 до 12 лет. "Мы считаем справедливой YTM 3,50-3,55% для 10-летних бумаг, а для 12 - 3,75-3,80%. Глобальное принятие риска - благоприятный момент для размещения евробондов на такой срок, ждем высокого спроса", - говорится в...    читать дальше
.
18 февраля 2020 года 14:10
КОНСЕНСУС: Роснефть в IV кв. увеличила чистую прибыль на 40% - до 152 млрд руб.
Чистая прибыль "Роснефти" (MOEX: ROSN) в четвертом квартале 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 40% - до 152 млрд рублей, свидетельствуют данные опроса "Интерфакса" среди 12 инвесткомпаний и банков, В свою очередь BP как владелец 19,75% "Роснефти" ранее оценила...    читать дальше
.
18 февраля 2020 года 13:44
Уралсиб ждет размещения нового выпуска "Газпром нефти" серии 003Р-03R посередине ориентира ставки первого купона в 6,3–6,4%
Аналитики Уралсиба ждут формирования книги заявок по новому выпуску "Газпром нефти" серии 003Р-03R посередине ориентира ставки первого купона, определенной в диапазоне 6,3–6,4% годовых.  "Газпром нефть" (ВВВ-/Ваа2/ВВВ) во вторник открыл книгу заявок на новый выпуск серии 003Р-03R объемом 10 млрд...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.