Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 18 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут чуть снизиться под давлением наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики.

Фондовые биржи в США в понедельник были закрыты в связи с праздником (День президентов).

При этом рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов во вторник. Японский индекс Nikkei 225 упал 18 февраля на 1,45%. Акции азиатских технологических компаний дешевеют, после того как американская Apple Inc. предупредила инвесторов о том, что ее выручка во втором финансовом квартале (заканчивается 30 марта) не достигнет объявленных ранее значений из-за вспышки коронавируса. Китайский индекс Shanghai Composite к 08:57 мск снизился на 0,12%, гонконгский Hang Seng - на 1,3%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 09:12 мск опустилось на 1,49%. Австралийский S&P/ASX 200 к закрытию торгов снизился на 0,16%.

Инвесторы продолжают оценивать влияние вспышки коронавируса на экономику. ВВП Китая в первом квартале 2020 года может упасть на 2,5% по сравнению с предыдущим кварталом, считают эксперты Capital Economics. Они также отмечают, что спад в экономике начинает распространяться на другие страны через цепочки поставок. Capital Economics отмечает, что импорт в Южную Корею в первую декаду февраля упал на 50% в годовом выражении, что стало самым большим падением со времен азиатского финансового кризиса 1997 года.

Одним из примеров последствий вспышки коронавируса для экономики является отмена запланированного на апрель автосалона в Пекине. Организаторы мероприятия указали, что решение принято, "чтобы обеспечить эффективным образом здоровье и безопасность как участников выставки, так и ее посетителей". Планировалось, что автосалон состоится в период с 21 по 30 апреля. Новые даты проведения мероприятия будут объявлены позднее.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени вторника (19:00 мск понедельника) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 72,436 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,868 тыс. случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

В свою очередь цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, трейдеры оценивают меры поддержки, нацеленные на смягчение влияния вспышки коронавируса на экономику. Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подешевели на 0,97% - до $57,11 за баррель. В понедельник их цена поднялась на 0,61%, составив на закрытие $57,67 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром снижаются на 0,65% - до $51,98 за баррель.

Трейдеры ожидают "V-образного" восстановления во всех секторах, которые были затронуты вспышкой коронавируса, пишут аналитики Citigroup, которые, в свою очередь, прогнозируют более длительное восстановление на товарных рынках. По их мнению, нефтяные цены останутся низкими в первой половине 2020 года и восстановятся к концу года. В феврале спрос в Китае может упасть примерно на 3,4 млн б/с, в то время как снижение в среднем составит 1,5 млн б/с в первом квартале и 0,4 млн б/с по итогам года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 12,775 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,526 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 февраля снизился всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 109,63 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (15-17 февраля) 0,03%, поднявшись до 668,4 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ВЭБ.РФ-18" (+3,43%), "Транснефть-001P-08" (+0,49%) и "РЖД-23" (+0,35%), а в лидерах снижения - облигации "Магнит-003Р-03" (-1,65%), "РЖД-001P-05R" (-0,68%) и "Сбербанк-001Р-SBER12" (-0,55%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) планирует провести 20 февраля сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-002P-01 объемом не менее 15 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона - 6,3-6,4% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 6,4-6,5% годовых. Техразмещение предварительно запланировано на 5 марта. Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в конце декабря 2019 года, разместив выпуск 3-летних облигаций объемом 10 млрд рублей по ставке 6,6% годовых.

ГК "Самолет" планирует 27 февраля провести сбор заявок на 3-летние облигации объемом от 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 10,75-11,25% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 11,04-11,57% годовых. В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в октябре прошлого года. Компания разместила 3-летние облигации на 3 млрд рублей по ставке 12% годовых.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) определило ставку 28-го купона облигаций 23-й и 28-й серий в размере 3,4% годовых. "ФСК ЕЭС" разместила облигации 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 8,4% годовых. Ставка 2-140-го купонов рассчитывается как индекс потребительских цен + 1%. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в случае достижения или превышения процентной ставкой уровня 10% годовых.