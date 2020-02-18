Азиатские индексы снижаются, нефть дешевеет

ынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов во вторник. Цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник.

Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов во вторник.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 08:51 мск уменьшились соответственно на 1,5% и на 1,31%.

Акции азиатских технологических компаний дешевеют, после того как американская Apple Inc. предупредила инвесторов о том, что ее выручка во втором финансовом квартале (заканчивается 30 марта) не достигнет объявленных ранее значений из-за вспышки коронавируса.

Стоимость акций японской Taiyo Yuden Co. рухнула на 5,4%, производителя микрочипов Advantest Corp. - на 5,9%.

Цена акций японской SoftBank Group дешевеют на 4,8%, Toyota - на 1,6%, Sony - на 2,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 08:57 мск снизился на 0,12%, гонконгский Hang Seng - на 1,3%.

Капитализация банка HSBC в ходе торгов в Гонконге снижается на 2,3%, поставщика оборудования для мобильных устройств Sunny Optical - на 4,3%. Бумаги интернет-гиганта Tencent дешевеют на 1,5%.

Акции поставщиков Apple, ASM Pacific Technology и AAC Technologies Holdings, подешевели на 9,4% и 3,8%, соответственно.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 09:12 мск снизилось на 1,49%.

После заявления Apple капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на 2,6%, другого представителя этой отрасли SK Hynix - на 2,9%.

Австралийский S&P/ASX 200 к закрытию торгов снизился на 0,16%.

Котировки акций биотехнологической компании CSL Ltd. снизились на 0,4%. Рыночная стоимость ведущей горнодобывающей компании мира BHP выросла на 0,8%.

Между тем бумаги Beach Energy подешевели на 0,5%.

Инвесторы продолжают оценивать влияние вспышки коронавируса на экономику. ВВП Китая в первом квартале 2020 года может упасть на 2,5% по сравнению с предыдущим кварталом, считают эксперты Capital Economics. Они также отмечают, что спад в экономике начинает распространяться на другие страны через цепочки поставок. Capital Economics отмечает, что импорт в Южную Корею в первую декаду февраля упал на 50% в годовом выражении, что стало самым большим падением со времен азиатского финансового кризиса 1997 года.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени вторника (19:00 мск понедельника) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 72,436 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,868 тыс. случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

Один из примеров последствий вспышки коронавируса для экономики является отмена запланированного на апрель автосалона в Пекине, пишет MarketWatch. Организаторы мероприятия указали, что решение принято, "чтобы обеспечить эффективным образом здоровье и безопасность как участников выставки, так и ее посетителей".

Планировалось, что автосалон состоится в период с 21 по 30 апреля. Новые даты проведения мероприятия будут объявлены позднее.

Цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, трейдеры оценивают меры поддержки, нацеленные на смягчение влияния вспышки коронавируса на экономику.

Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 МСК подешевели на $0,65 (на 1,13%) - до $57,02 за баррель. В понедельник их цена поднялась на $0,35 (на 0,61%), составив на закрытие $57,67 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром снижаются на $0,40 (на 0,77%) - до $51,65 за баррель. Биржи в США в понедельник были закрыты в связи с праздником (День президентов).

Трейдеры ожидают "V-образного" восстановления во всех секторах, которые были затронуты вспышкой коронавируса, пишут аналитики Citigroup, которые, в свою очередь, прогнозируют более длительное восстановление на товарных рынках. По их мнению, нефтяные цены останутся низкими в первой половине 2020 года и восстановятся к концу года. В феврале спрос в Китае может упасть примерно на 3,4 млн б/с, в то время как снижение в среднем составит 1,5 млн б/с в первом квартале и 0,4 млн б/с по итогам года.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) снизил ставку по кредитам, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), чтобы уменьшить стоимость заимствования для бизнеса в условиях распространения коронавируса. Помимо этого, НБК влил 200 млрд юаней ($28,62 млрд) в банковскую систему в рамках MLF и еще 100 млрд юаней за счет семидневных операций обратного РЕПО.

Власти Сингапура планируют выделить бюджетные средства, чтобы смягчить спад в туризме и торговле, пишет Bloomberg.

"На рынках сложилась мнение, что это будет временная просадка спроса, а не коллапс. Я не согласен. Я думаю, что падение будет более значительным по сравнению с тем, как его сейчас оценивают рынки", - считает аналитик CMC Markets в Сингапуре Майкл МакКарти.