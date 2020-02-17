Рубль днем умеренно растет к доллару и евро благодаря усилению интереса к риску и укреплению валют emerging markets

Москва. 17 февраля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль растет к бивалютной корзине на фоне интереса инвесторов к рисковым активам и укрепления валют emerging markets, позитивно отреагировавших на меры Народного банка Китая (НБК, центробанк КНР) по поддержке финансового рынка страны.

Курс доллара США составил 63,35 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 21 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 68,67 руб./EUR1, подешевев на 22 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 21,45 копейки - до 65,75 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 18 февраля на 14,51 копейки, до 63,3085 руб./$1, и уменьшил курс евро на 15,09 копейки, до 68,6201 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепляется к доллару и евро на дневных торгах на фоне позитивных сигналов с мировых рынков и в условиях сниженной активности торгов. Игроки положительно отреагировали на усилия НБК по поддержке финансовых структур страны. При этом в понедельник рынки США закрыты в связи с праздником (День президентов), и активность торгов на большинстве рынков мира является более низкой, чем обычно.

Центробанк Китая в понедельник снизил ставку по кредитам, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), рассчитывая уменьшить стоимость заимствования для бизнеса в условиях распространения коронавируса. Как сообщается в пресс-релизе НБК, ставка по кредитам сроком на год в рамках MLF будет уменьшена до 3,15% с 3,25%.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника (19:00 мск воскресенья) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 70,548 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,77 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения 57,934 тыс. человек, состояние более 10,6 тыс. больных оценивается как тяжелое. В то же время, почти 11 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

Между тем глава китайского МИД Ван И заявил в минувшие выходные, что Китаю удастся в недалеком будущем нанести поражение новому коронавирусу. "Мы видим свет в конце тоннеля", - сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Рубль дорожает с трудом, однако оптимизм на внешних рынках может позволить паре "доллар-рубль" вновь опуститься ниже 63 руб./$1. Предстоящая неделя небогата на события как на мировых, так и на локальном рынке. Однако первые признаки стабилизации эпидемии в Китае уже вызвали оптимизм на развивающихся рынках, что отразилось и в динамике курса рубля. В случае подтверждения положительной динамики в борьбе с коронавирусом тренд продолжится. При этом приближение налоговых выплат в России будет сопровождаться продажами валюты экспортерами, дополнительно поддерживая позиции рубля", - отмечают аналитики Росбанка (MOEX: ROSB).

"В понедельник в США выходной в связи с Днем президентов, поэтому объемы торгов в мире будут пониженными. В целом в течение недели интерес инвесторов продолжит концентрироваться вокруг ситуации в Китае. В понедельник НБК объявил о снижении ставок по среднесрочным кредитам - сегодня эти меры поддержат развивающиеся рынки. Неделя начинается позитивно, рубль еще немного укрепился и к доллару, и к евро", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"На текущей неделе динамика рубля продолжит преимущественно определяться развитием событий по коронавирусу и их влиянием на аппетит к риску. Динамика распространения вируса постепенно замедляется, что воспринимается рынками позитивно и фундаментально продолжает оказывать поддержку рисковым активам и рублю. Дополнительными внутренними факторами поддержки для рубля на текущей неделе выступает подготовка к приближающемуся налоговому периоду, а также сохраняющийся высокий спрос на ОФЗ после сигналов от Банка России о перспективах скорого дальнейшего снижения ставок", - полагает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

Цены на нефть меняются разнонаправленно в ходе торгов в понедельник. Апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подешевели на 0,16% - до $57,23 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли к этому времени на 0,04% - до $52,34 за баррель.

Помимо действий НБК, направленных на смягчение экономического эффекта от эпидемии коронавируса, трейдеры реагируют на информацию о том, что страны ОПЕК+, скорее всего, не проведут внеочередную встречу, пишет Bloomberg. Теперь инвесторы будут ожидать решения ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи, которое может быть принято по итогам встречи, запланированной на 5-6 марта.

Ранее технический комитет ОПЕК+ рекомендовал странам-участницам продлить текущую сделку по снижению нефтедобычи на 1,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года до конца года, углубив сокращения на 600 тыс. баррелей в сутки во втором квартале.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка на срок 1 месяц, которая уменьшилась на 2 базисных пункта - до 6,23% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на прежнем уровне - 6,09% и 6,18% годовых соответственно. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на отметках 6,28% и 6,3% годовых.