Рубль сократил темпы роста к доллару и евро на слабоактивных торгах понедельника

Москва. 17 февраля. Доллар и евро отыграли часть потерь первой половины торговой сессии на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль сократил прирост к бивалютной корзине в условиях низкой активности игроков из-за длительных выходных в США.

Курс доллара США составил 63,49 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 7,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 68,77 руб./EUR1, подешевев на 12,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 9,5 копейки - до 65,86 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вечером растерял часть прироста первой половины понедельника в условиях сниженной активности торгов из-за того, что рынки США были закрыты в связи с праздником (День президентов). Настроения игроков определяются положительной динамикой большинства мировых рынков, позитивно отреагировавших на усилия Народного банка Китая (НБК, центробанк КНР) по поддержке финансового рынка страны.

Центробанк Китая в понедельник снизил ставку по кредитам, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), рассчитывая уменьшить стоимость заимствования для бизнеса в условиях распространения коронавируса. Как сообщается в пресс-релизе НБК, ставка по кредитам сроком на год в рамках MLF будет уменьшена до 3,15% с 3,25%.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника (19:00 мск воскресенья) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 70,548 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,77 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения 57,934 тыс. человек, состояние более 10,6 тыс. больных оценивается как тяжелое. В то же время, почти 11 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

Между тем глава китайского МИД Ван И заявил в минувшие выходные, что Китаю удастся в недалеком будущем нанести поражение новому коронавирусу. "Мы видим свет в конце тоннеля", - сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов, рубль лишь слегка укрепляется к доллару и евро вечером в понедельник, растеряв весь рост первой половины дня, несмотря на то, что цены на нефть стабилизировались и находятся вблизи отметки $57,2 за баррель Brent. "Нужно отметить довольно низкую активность торгов и невысокие обороты, что связано с длительными выходными днями в США. Возможно, уже завтра мы увидим более активные рыночные движения, так как к торгам вернутся американские инвесторы. Кроме того, стоит отметить, что волнения, связанные с эпидемией коронавируса в Китае, сошли на нет и больше не сотрясают рынки. Участники торгов сейчас обращают больше внимания на данные макроэкономической статистики, в частности, на этой неделе их интерес будет связан с публикацией протоколов последнего заседания ФРС США. Тогда же ожидаются и движения доллара, и рост волатильности в целом на рынках", - отметил Союнов.

"Рубль укреплял свои позиции против основных конкурентов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3630 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 6,09%, недельная - 6,18%, а месячная снизилась до 6,23%. Поддержку рублю оказывает нефть, которая удерживается выше $57 за баррель Brent, продолжающаяся сверхмягкая политика ведущих центральных банков, да и собственная высокая реальная доходность "россиянина" является весомым аргументом. Кроме того, на текущей неделе экспортеры будут активно пополнять свои рублевые резервы для уплаты налогов. В конце недели выйдут предварительные индексы деловой активности по разным странам. В Европе ожидается очередное ухудшение показателей, что способно привести евро к ослаблению как против доллара, так и против рубля", - полагает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

"В понедельник в США выходной в связи с Днем президентов, поэтому объемы торгов в мире будут пониженными. В целом в течение недели интерес инвесторов продолжит концентрироваться вокруг ситуации в Китае. В понедельник НБК объявил о снижении ставок по среднесрочным кредитам - сегодня эти меры поддержали развивающиеся рынки. Неделя начинается позитивно, рубль еще немного укрепился и к доллару, и к евро", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть меняются разнонаправленно в ходе торгов в понедельник. Апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подешевели на 0,14% - до $57,24 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли к этому времени на 0,06% - до $52,35 за баррель.

Помимо действий НБК, направленных на смягчение экономического эффекта от эпидемии коронавируса, трейдеры реагируют на информацию о том, что страны ОПЕК+, скорее всего, не проведут внеочередную встречу, пишет Bloomberg. Теперь инвесторы будут ожидать решения ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи, которое может быть принято по итогам встречи, запланированной на 5-6 марта.

Ранее технический комитет ОПЕК+ рекомендовал странам-участницам продлить текущую сделку по снижению нефтедобычи на 1,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года до конца года, углубив сокращения на 600 тыс. баррелей в сутки во втором квартале.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 18 февраля на 14,51 копейки, до 63,3085 руб./$1, и уменьшил курс евро на 15,09 копейки, до 68,6201 руб./EUR1.

Торги долларом расчетами "сегодня" не проводились в понедельник на "Московской биржи" из-за выходного дня в США. Средневзвешенный курс доллара на сессии с расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 28,94 копейки и составил 63,3769 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 460,987 млн, полностью пришедшимися на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 15,75 копейки, до 68,6451 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 17,47 копейки и составил 68,7021 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR461,424 млн, из которых EUR187,254 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR274,17 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка на срок 1 месяц, которая уменьшилась на 2 базисных пункта - до 6,23% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на прежнем уровне - 6,09% и 6,18% годовых соответственно. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на отметках 6,28% и 6,3% годовых.