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17 февраля 2020 года 19:27
Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за Китаем, индекс МосБиржи превысил 3100 пунктов
Москва. 17 февраля. Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за фондовым Китаем, разогретым вливанием ликвидности центробанком страны, индекс МосБиржи превысил рубеж 3100 пунктов, хотя подъем сдерживался просевшими бумагами "Яндекса" и Сбербанка.
По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3110,06 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1543,25 пункта (+0,5%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,9%. Доллар просел до 63,49 рубля (-0,08 рубля), днем курс опускался к 63,21 руб./$1. Подорожали акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3,9%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+3,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,3% и +2% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,8%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6% и +1% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%). Просели бумаги" "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1%), "Яндекса" (-0,9%, до 2983,6 рубля), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), Сбербанка (-0,2% и -0,6% "префы"). Morgan Stanley понизил рекомендацию для акций "Яндекса" с "выше рынка" до "на уровне рынка", по данным агентства Bloomberg. Между тем прогнозная стоимость этих бумаг была повышена с $44 до $48 за штуку (3040 рублей - прим. ИФ). В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 на слабых данных о ВВП страны просел на 0,7%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite подскочил на 2,3%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 0,2-0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%). Японский ВВП в четвертом квартале 2019 года упал на 6,3% в годовом выражении - максимальными темпами за 5,5 лет - вслед за повышением налога на потребление в стране. Падение ВВП было отмечено впервые с третьего квартала 2018 года. В центре внимания инвесторов остается вспышка коронавируса в Китае. По состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника (19:00 МСК воскресенья) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 70,548 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,77 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) снизил ставку по кредитам, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), рассчитывая уменьшить стоимость заимствования для бизнеса в условиях распространения коронавируса. Помимо этого, НБК влил 200 млрд юаней ($28,62 млрд) в банковскую систему в рамках программы MLF и еще 100 млрд юаней за счет семидневных операций обратного РЕПО. Нефть в понедельник стабилизировалась после наибольшего недельного роста с сентября; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,26 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 14 февраля. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent составила $57,26 за баррель (-0,1% и +1,7% в пятницу), апрельская цена WTI - $52,37 за баррель (+0,1% и +1,2% в пятницу). На прошлой неделе цена Brent выросла более чем на 5% на сигналах о том, что падение спроса в Китае из-за распространения коронавируса может оказаться не столь существенным, как ожидалось. Тем временем, ОПЕК+, скорее всего, не проведет внеочередную встречу, поскольку Россия не поддержала эту идею, пишет агентство Bloomberg. Ранее технический комитет ОПЕК+ рекомендовал странам-участницам продлить текущую сделку по снижению нефтедобычи на 1,7 млн б/с от уровня октября 2018 года до конца 2020 года, углубив сокращение на 600 тыс. б/c во втором квартале. Эксперты банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) отмечают, что опасения в части влияния коронавируса из Китая на мировую экономику ослабли на фоне замедления темпов распространения эпидемии и постепенного выхода китайских предприятий на рабочий режим. Негативным фактором для рынков стал пересмотр Китаем методологии подсчета, повлекшим за собой резкий рост оценки числа заболевших. Однако после этого стало понятно, что скачок был разовым и техническим, а динамика распространения вируса действительно значительно замедлилась, причем появляются сообщения о новых решениях в лечении болезни. В понедельник в США выходной в связи с Днем президентов, поэтому объемы торгов в мире пониженные. В целом в течение недели интерес инвесторов продолжит концентрироваться вокруг ситуации в Китае. В понедельник НБК объявил о снижении ставок по среднесрочным кредитам - эти меры поддерживают развивающиеся рынки. Нефть выросла на прошлой неделе на фоне ожиданий снижения добычи со стороны ОПЕК+, не реагируя на новости о распространении вируса, увеличении запасов и снижении прогнозных значений спроса со стороны ведущих участников рынка. Тревожной для участников рынка в текущей ситуации выглядит позиция России, которая до сих пор не дала согласия на предложения технического комитета ОПЕК+. В случае отказа от дополнительного снижения котировки Brent, скорее всего, вернутся к падению, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, утренний всплеск оптимизма на российском рынке был обусловлен очередными вливаниями ликвидности в китайскую финансовую систему. Однако продолжения эта тенденция не имела. Вниз отечественный рынок тянули сильно перегретые бумаги Yandex, которые начали свою коррекцию после противоречивой отчетности в конце прошлой недели (компания сообщила о падении прибыли, а также планирует рост выручки в 2020 году более низкими темпами, чем в 2019 году). Morgan Stanley ухудшил рекомендацию по Yandex. В минусе торговались акции "Полюса" и Polymetal (MOEX: POLY), что уже становится привычным на фоне спада остроты восприятия проблемы коронавируса. Интерес к сектору электроэнергетики связан во многом с возможностью государственного финансирования модернизации старых электростанций. Кроме того, сектор является одним из лучших по дивидендной доходности. Национальная комиссия по здравоохранению КНР сообщила о более чем 10 тыс. излечившихся от Covid-19. Нефть Brent закрепляется выше $57 за баррель. На рынке рассчитывают, что Россия одобрит дополнительное сокращение производства в рамках ОПЕК+. Однако и поводов для негативных настроений вполне достаточно. Японский ВВП сократился в IV квартале на 6,3%. В октябре в стране был повышен налог с продаж, что привело к резкому падению потребительской активности, отмечает Кочетков. По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Яндекса" в понедельник замедлили снижение, вызванное в минувшую пятницу публикацией финансовых результатов компании за 2019 год. Бумаги пытаются отступить от важной краткосрочной поддержки в виде средней полосы Боллинджера дневного графика (2910 руб.), которая может выступить неплохой точкой для отскока наверх и возвращения к повышению. Позитивный сценарий подтвердится при способности бумаг "Яндекса" отвоевать уровень 3030 руб. При негативном сценарии завершение дня ниже 2910 руб. откроет бумагам дорогу к коррекции в район 2700 руб. (нижняя полоса Боллинджера), отмечает эксперт. Индексы МосБиржи и РТС консолидировались ниже сопротивлений 3130 и 1560 пунктов, им по-прежнему не хватает импульса для роста, считает Кожухова. В свою очередь, аналитики Нордеа банка также отмечают, что новостной фон по теме коронавируса остается преимущественно нейтральным. Вирусом заболели более 70 тыс. человек, однако темпы прироста количества заболевших вновь снизились после скачка, вызванного пересмотром методики диагностики вируса. На текущей неделе первые последствия коронавируса для глобальной экономики можно будет оценить на макроэкономических данных за январь: в пятницу будут опубликованы индексы деловой активности PMI в ЕС и США. В случае ухудшения этих индексов рисковые активы могут оказаться под умеренным давлением. При этом динамика американской экономики по-прежнему превосходит динамику экономики ЕС, в результате чего доллар США в паре с евро укрепился до максимальных отметок с 2017 года. Нефть Brent закрепляется выше отметки $57 за баррель после восстановления части утраченных в последние несколько недель позиций, несмотря на сохраняющуюся неопределенность по министерской встрече ОПЕК+. Страны ОПЕК+ все еще не согласовали перенос заседания на февраль, а российская сторона по-прежнему не выразила готовности поддержать предложение о дополнительном сокращении добычи сырья. В результате динамику цен на нефть продолжает определять глобальный аппетит к рисковым активам. На неделе кроме новостей по теме коронавируса в Китае внимание привлекут данные по запасам нефти и нефтепродуктов от API и Минэнерго США, которые в связи с выходным в США в понедельник будут опубликованы на день позже, чем обычно (в среду и в четверг). По словам директора по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, НБК снизил одну из своих ключевых процентных ставок, и эксперты ждут дальнейших шагов по стимулированию экономики, но, с другой стороны, стали буксовать нефтяные цены. На графике Brent есть зона сопротивления $57,5-58,2 за баррель, и "нефтебыки" заняли выжидательную позицию. Аналитики Goldman Sachs не ожидают, что в этом году котировки нефти превысят отметку $65 за баррель. Недавно они снизили прогноз по нефтяным ценам сразу на $10. С технической точки зрения, нефтяные цены выглядят слабо, и в ближайшие две недели можно ждать их снижения в район $53-54 за баррель, считает эксперт. Неделя будет насыщенной на макроэкономические отчеты как в мире, так и в США. В среду ФРС опубликует протокол январского заседания, на неделе состоится череда выступлений глав федеральных резервных банков. В США среди наиболее интересных данных по макроэкономической статистике стоит отметить публикацию индекса активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за февраль во вторник. В четверг будет выпущен индекс опережающих индикаторов за январь. В пятницу США опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе и индекс деловой активности для сферы услуг за февраль. Акции Сбербанка сильными не выглядят, в отличие от акций "НОВАТЭКа", которые выросли перед публикацией финансовой отчетности. Хотя при пробитии падающего тренда на 1092 руб. акции "НОВАТЭКа" можно покупать со спекулятивными целями. Долгосрочным инвесторам эти акции не рекомендуются в связи с ценовыми рисками для СПГ. Уже сейчас понятно, что проблемы Китая перекинутся на второй квартал, поэтому не стоит ждать быстрого восстановления конъюнктуры СПГ, считает Верников. Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в понедельник выступили акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+65,9% и +39,9% "префы"), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+19,9%), ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (+16,1%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+13,7%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+10,6%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+9,2%), "МРСК Северо-запада" (MOEX: MRKZ) (+8,1%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+7,7% и +15,1% "префы"), ПАО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (+7,5%), ПАО "МГТС" (MOEX: MGTS) (+6,1%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+5,7%). Подешевели бумаги "ТКГ-14" (-11%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-7,5%), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (-5,1%), "префы" ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-6,2%) и "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (-5%), акции ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-3,7%). Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 36,147 млрд рублей (из них 6,638 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
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